MACERATA - I numeri sono in costante crescita: la prima, nel 1928, fu la maceratese Maria Capici, l'ultima iscrizione nei giorni scorsi è stata quella di Chiara Comberiati

di Luca Patrassi

Le avvocatesse sono in fase di sorpasso e stanno superando, nei numeri, i colleghi maschi iscritti all’Ordine di Macerata. Certo è passato quasi un secolo dalla prima donna iscritta all’Ordine, correva l’anno 1928 e quel periodo non è che si sia rivelato felice per le libertà, ma è anche vero che quel seme ha dato i suoi frutti. Oggi le avvocatesse maceratesi sono 542 su un totale di 1158, la percentuale sfiora i 47% e la proporzione in costante crescita, lascia ritenere che le avvocate opereranno il sorpasso a breve termine. La maceratese Maria Capici, sposata, due figlie, è stata la prima donna iscritta all’Ordine, era il 1928 e l’avvocata doveva andare in Tribunale accompagnata.

Nel 1982 le donne erano il 6% degli iscritti all’Ordine. Vero è che il Consiglio è stato rinnovato di recente e il presidente è Paolo Parisella ma non bisogna andare di molto indietro nel tempo per trovare una donna presidente, appunto pochi mesi fa nel ruolo c’era l’avvocata Maria Cristina Ottavianoni. Oggi sono molte le donne nel consiglio dell’Ordine degli avvocati della provincia di Macerata: Francesca Massarini, Rosita Riccobello, Rossella Gaeta, Mariagioia Squadroni, Francesca Ippoliti e Celeste Riera. Il comitato pari opportunità dell’Ordine è ora guidato da Marco Cecconi , poi ci sono Letizia Murri, Pier Paolo Persichini, Roberta Pizzarulli, Paola Formica, Melissa Basilici, Elena Ardito, Eleonora Wolf, Nicoletta Corneli, Francesca Bacci e Mariangela Ascenzi .Una storia, quella della prima avvocata maceratese, ricostruita e di recente fatta oggetto di un libro dall’avvocata Cinzia Maroni. Lo scorso anno il Consiglio delle donne approvò la proposta di Leide Polci, rappresentante dell’Ordine degli avvocati, di presentare un ordine del giorno in Consiglio comunale per intitolare una via alla prima avvocata maceratese Maria Capici. In attesa che il Comune trovi la strada giusta per intitolare una via all’avvocata Maria Capici, aumenta di giorno in giorno il numero delle donne iscritte: l’ultima a giurare nei giorni scorsi in tribunale a Macerata è stata la ventiseienne Chiara Comberiati.