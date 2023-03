MACERATA - Il sacerdote è punto di riferimento della parrocchia di San Giuseppe dal 1998. Il messaggio di auguri dei parrocchiani

Ha compiuto 90 anni don Silvano Ilari, parroco emerito di San Giuseppe a Sforzacosta, frazione di Macerata. I suoi parrocchiani che tanto lo apprezzano e per i quali è un punto di riferimento da decenni, lo hanno festeggiato con una cena al ristorante “La cucina degli angeli” a Casette Verdini. ben 120 i presenti.



Don Silvano è diventato parroco nel 1960, dopo un breve periodo come cappellano all’abbadia di Fiastra, è stato per 30 anni parroco dell’allora ospedale psichiatrico a Macerata. Poi nel 1998 il suo arrivo a Sforzacosta dove è parroco da allora. Al suo fianco da qualche anno don Jacopo Foglia.

Con i suoi 90 anni, portati benissimo, don Silvano continua ad essere sempre presente e a seguire la vita della parrocchia. Questo il messaggio di quanti gli vogliono bene: «Tutti i parrocchiani della Comunità di San Giuseppe di Sforzacosta, unita recentemente a quella del Sacro Cuore di Gesù di Pollenza Scalo, esprimono grande affetto ed immensa gratitudine al suo caro Don Silvano Ilari per i suoi 90 anni. Ringraziando il Signore e San Giuseppe per il dono della sua vita e per la sua saggezza unita al suo prezioso servizio sacerdotale».