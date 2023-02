MONTEFANO - L'incidente in contrada Imbrecciata, il conducente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata

Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso, ragazzo estratto dall’abitacolo e trasportato al pronto soccorso. E’ successo questa mattina intorno alle 7 a Montefano, contrada Imbrecciata. Per cause in corso di accertamento il conducente ha sbandato ed è finito fuori strada, con il mezzo che si è fermato nel fosso adiacente alla carreggiata. Immediati i soccorsi. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e gli operatori dell’emergenza che hanno estratto il giovane dall’abitacolo. Il ragazzo ha ricevuto le prime cure del caso sul posto, per poi essere trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione.