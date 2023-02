CIVITANOVA - Soddisfazione degli operatori presenti alla fiera di Milano

Bilancio positivo alla Bit di Milano per Civitanova presente con il proprio materiale promozionale all’interno dello stand di NoiMarche, nel desk situato all’interno del padiglione della regione Marche.

«La fiera è stata molto frequentata, anche da operatori stranieri, e molti sono stati i contatti presi in questi giorni – spiega l’assessore al turismo Manola Gironacci, che ha rappresentato l’amministrazione comunale insieme alla consigliera Paola Campetelli – attraverso NoiMarche abbiamo distribuito il materiale promozionale realizzato, un catalogo di itinerari cicloturistici con all’interno informazioni riguardo servizi e strutture bike hotel e bike friendly. È stato importante per Civitanova poter condividere l’agenda di eventi organizzati dalla regione con la presenza dell’Atim, la nuova agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione».

Grande interesse suscitato anche dal prodotto editoriale realizzato da “Alvento”, uno dei magazine di riferimento nel settore del cicloturismo, che contiene lo speciale: “Da Civitanov ai monti Sibillini andata e ritorno” e dalla rivista “Italia in bicicletta” realizzata da National Geographic, con un articolo sul progetto. «Noi Marche – ha riferito la responsabile Loredana Miconi – è stata invitata alla conferenza stampa della presentazione dell’oscar italiano del cicloturismo 2023, in quanto nel 2022 l’itinerario “Strade di marca” ha vinto il secondo premio come la seconda ciclovia più bella d’Italia».

Un altro momento molto importante è stata la partecipazione di Noi Marche all’evento di promozione delle Marche organizzato da Inside Marche (associazione operatori incoming Regione Marche) dove Loredana Miconi e Mauro Fumagalli hanno illustrato il novo progetto di collaborazione con i tour operator e agenzie di viaggio per commercializzare il prodotto cicloturismo attraverso la realizzazione di pacchetti turistici. Soddisfazione espressa anche dai responsabili DMO (Destination marketing Organization) Civitanova Turismo, che riferiscono grande movimento ed interesse per Civitanova, con particolare attenzione per il museo del manifesto di Civitanova Alta».