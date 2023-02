PROMO - Il Point Astea Energia a Civitanova offre consulenze personalizzate sulla valutazione delle tariffe e servizi di efficientamento, dalle caldaie agli impianti fotovoltaici. Il direttore commerciale Pastesini: «La differenza tra le varie forniture determina prezzi così oscillanti che valutando bene si può risparmiare cifre importanti anche su una singola fattura, parliamo di centinaia di euro. Abbiamo sempre puntato sulle fatturazioni basate sull’effettivo consumo da parte dell’utente, stimando il meno possibile»

Se il caro bollette è un fatto dei nostri giorni che imbavaglia le attività commerciali e impone la cinghia stretta in famiglia, a ben guardare una via d’uscita c’è. «Due sono gli aspetti fondamentali su cui operare per poter risparmiare concretamente sulle fatture di luce e gas – spiega Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Astea Energia – : l’efficientamento energetico e il pagamento del consumo reale, non stimato».

Il Point Astea Energia a Civitanova è stato completamente rinnovato dopo la fusione con Cast Energie. «In città siamo stati presenti per anni con Cast Energie che faceva parte del gruppo SGR, Società Gas Rimini – chiarisce Pastesini -. Nel gruppo era già inclusa anche Astea Energia, per cui abbiamo deciso di razionalizzare l’offerta e fondere le due società in Astea Energia, che ha una storia centenaria alle sue spalle nel mondo del gas ed energia elettrica. Abbiamo semplicemente deciso di investire sempre di più sul territorio maceratese aprendo un nuovo importante Point Astea Energia a Civitanova in cui oltre a vendere gas e luce, con diverse offerte che cerchiamo di personalizzare sempre più, offriamo una serie di servizi di efficientamento energetico. Dalla vendita di caldaie e condizionatori agli impianti fotovoltaici, offriamo tutto quello che può servire all’utilizzatore finale per efficientare la propria abitazione o impresa. Le tariffe in un questo momento storico sono molto alte rispetto al periodo pre e co-pandemia, e fare efficientamento è uno dei modi più sicuri per risparmiare sulla bolletta».

Da gennaio 2023 i prezzi del gas e luce si stanno abbassando e così variano le proposte dei vari fornitori e i servizi offerti per abitazioni e imprese. «Veniamo da un periodo di prezzi molto alti ma nel mese di gennaio, cioè nel periodo annuale di maggior consumo dovuto al riscaldamento, tutti i clienti Cast/Astea Energia hanno beneficiato della riduzione in bolletta sia del gas che dell’energia elettrica, addirittura del 40percento in meno rispetto alle tariffe di dicembre e novembre 2022 – continua il direttore commerciale -. Il nostro ufficio è sempre disponibile per valutare quello che il cliente sta pagando grazie a consulenze personalizzate. Come non mai negli ultimi mesi il mercato ha evidenziato la presenza di varie tariffe molto diverse tra loro, tra prezzi fissi sottoscritti negli ultimi mesi o parecchi mesi fa, indicizzazioni strane che hanno fatto aggiornare i prezzi in maniera diversa. Quindi diventa fondamentale controllare attentamente quello che viene applicato dal fornitore, la differenza tra le varie forniture determina prezzi così oscillanti che valutando bene si può risparmiare cifre importanti anche su una singola fattura, parliamo di centinaia di euro. Faccio un esempio: se si è sottoscritto un prezzo fisso qualche mese fa a 1.50 euro al metro cubo di metano, oggi ci si ritrova a spendere il doppio di quello che si potrebbe realmente pagare, dato che i prezzi del gas metano sono scesi a 80 centesimi al metro cubo».

Molto importante è anche la questione delle bollette stimate e delle autoletture. «Abbiamo sempre puntato sulle fatturazioni basate sull’effettivo consumo da parte dell’utente, stimando il meno possibile. L’intento di tutto il gruppo SGR e quindi di Astea Energia è di calcolare gli importi dovuti solo sul consumo reale e ciò è stato possibile investendo su tutto il sistema di rilevazione di consumo, aumentando le letture e soddisfacendo le tante richieste di autoletture. Questo sistema comprovato dà la certezza di pagare quello che si è effettivamente consumato, senza sorprese. In questo momento questo servizio ha duplice valore: non anticipare soldi al fornitore per delle stime in eccesso, che dato i prezzi attuali potrebbero pesare molto in bolletta, è già un modo di risparmiare. Inoltre, dato che ci troviamo sì nel periodo invernale ma con temperature superiori alla media stagionale, la fattura basata sulla stima degli anni precedenti in cui le temperature furono più basse e quindi il consumo per il riscaldamento fu più alto non gioca sicuramente a favore dell’utente».

Astea Energia è presente a Civitanova con lo sportello in via Francesco da Sales, 1. Per informazioni si può contattare il numero verde 800 992 627.

