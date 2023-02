TOLENTINO - Una donna aveva messo in vendita su un portale due oggetti di arredo, i finti acquirenti sono riusciti a convincerla a fare 11 ricariche Postepay. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri

Mette in vendita due oggetti da arredo su internet: truffata per oltre 2.700 euro. Denunciati un 40enne e un 42enne. L’indagine è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Tolentino.

L’estate scorsa una 60enne aveva messo in vendita su un noto portale online due oggetti da arredo per un totale di 500 euro. Dopo l’inserzione era contattata telefonicamente da un uomo interessato all’acquisto. Il finto acquirente l’aveva invitata ad andare a un bancomat e fornendole dei codici, le aveva chiesto di ricaricare due postepay: un totale di 11 operazioni ricarica da 250 euro ognuna per un totale di 2.750 euro. Il finto acquirente, usando modi gentili e garbati, l’aveva convinta che così facendo avrebbe ottenuto il pagamento dei due oggetti messi in vendita. A ricariche effettuate, il finto acquirente è sparito. Così la donna si è resa conto di essere rimasta vittima di una truffa e ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari sono poi riusciti ad individuare i titolari delle due postepay e gli autori del reato, denunciandoli: si tratta di un 40enne e un 42enne residenti in Lombardia e in Lazio.

Durante i controlli su strada nel weekend, invece, i militari hanno fermato a Tolentino un’auto con due ragazzi. Uno di loro è stato trovato con una dose di hashish e un manganello telescopico estendibile. Il giovane è stato quindi denunciato per il possesso del manganello e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.