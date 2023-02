MACERATA - Il comando di polizia locale ha emesso un'ordinanza con nuovi obblighi, divieti e limitazioni. Via Mattei chiusa fino alle 18 di domani nel tratto compreso tra via Tucci e via Roma, per i lavori di rifacimento della condotta fognaria

Nuovi dissuasori di sosta, specchi parabolici, riduzione della velocità massima: la polizia locale di Macerata ha previsto in una nuova ordinanza una serie di obblighi, divieti e limitazioni in varie vie della città. Il provvedimento prevede obblighi, divieti e limitazioni.

In via Giuliano da Majano è prevista l’installazione di dissuasori di sosta nell’isola di traffico interdetta alla circolazione in prossimità dell’intersezione con via Valadier, oltre al dare precedenza nei sensi unici alternati a vista all’intersezione con via Valadier.

In via Maffeo Pantaleoni si potrà sostare negli egli stalli regolamentati con disco orario che si trovano tra i civici 9 e 13 con durata massima di 60 minuti.

In via Mancioli obbligo direzione a sinistra per tutti i veicoli che si immettono in via Lori.

In contrada Morica, tra i civici 12 e 17, divieto di transito per i veicoli sopra a 3,5 t eccetto residenti e carico e scarico.

In borgo Pompeo Compagnoni modifica del limite massimo della velocità di 50 chilometri orari vigente all’interno della frazione Montanello in 40 chilometri orari per tutti i veicoli provenienti da Macerata con direzione Santa Maria del Monte.

In via Gasparri, sono stati istituiti il passaggio pedonale sul lato destro e il diritto di precedenza nei sensi unici alternati all’intersezione con l’omonima via per tutti i veicoli provenienti da via Silone e diretti verso via Antolisei, oltre al dare precedenza nei sensi unici alternati da via Antolisei per i veicoli diretti verso via Silone. E’ prevista anche l’apposizione di uno specchio parabolico all’incrocio con l’omonima via di fronte alla scuola dell’infanzia.

Dalle 9 di questa mattina, inoltre, fino alle 18 di domani, mercoledì 8 febbraio, non sarà possibile transitare in via Mattei, nel tratto compreso tra via Tucci e via Roma, per consentire i lavori di rifacimento della condotta fognaria eseguiti dall’Apm.