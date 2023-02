SERIE B - Il tecnico 52enne è stato scelto per risollevare le sorti del Picchio dopo il fallimento dell'esperienza Bucchi. Firma un contratto fino al termine della stagione con opzione. Scelta presa in prima persona dal patron Pulcinelli, che aveva valutato anche il trainer dei “Diabolici”

di Salvatore Mastropietro

Dopo un giorno e mezzo di continui casting e colloqui, è arrivata la fumata bianca: il nuovo allenatore dell’Ascoli è Roberto Breda.

Classe 1969 di Treviso, ha battuto la concorrenza di numerosi nomi, in particolare quello di Luigi Di Biagio e di Giuseppe “Bepi” Pillon, che fino a questa mattina era rimasto sulla lista della società bianconera dopo un incontro in quel di Roma e che molte fonti anche autorevoli avevano indicato ad un passo dal terzo ritorno al Picchio (ma a questo punto, probabilmente, si trattava di un depistaggio). Firma un contratto con durata fino al termine della stagione con opzione per un altro anno. Attesa a breve l’ufficialità da parte del club.

Roberto Breda torna in corsa dopo quasi due anni di inattività. L’ultima esperienza, sfortunata, l’ha vissuta sulla panchina del Pescara per circa tre mesi (da dicembre a febbraio) nella stagione 2020-2021. Si tratta di un tecnico molto esperto per la Serie B: oltre agli abruzzesi ha allenato nell’ordine Reggina, Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia e Livorno. L’esperienza più positiva l’ha vissuta alla guida dei pontini, con cui nel 2014 sfiorò la Serie A, sfumata soltanto nella finalissima playoff contro il Cesena.

Dal punto di vista tattico si tratta di un allenatore non legato ad un particolare schema di gioco. Nelle ultime esperienze ha usato prevalentemente il 3-5-2 (o la variante del 3-4-1-2), ma in diverse occasioni ha basato il proprio gioco anche sulla difesa a quattro (4-3-1-2 o 4-2-3-1).

Dopo aver ricevuto l’ok direttamente dal patron Massimo Pulcinelli, Breda si è messo in viaggio per Ascoli, dove è atteso nel primo pomeriggio. Dovrebbe, ma l’imperativo è d’obbligo perché tutto dipenderà dai tempi di arrivo, dirigere già nel pomeriggio il primo allenamento al “Picchio Village” con il suo staff.