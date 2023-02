CORRIDONIA - Grande partecipazione ieri per la 62esima edizione della festa: 11 gruppi, 4 carri, la presenza delle scuole, il dj set. L'assessore Acciarresi: «La scelta della data si è confermata giusta in quanto ho potuto vedere che l’entusiasmo del primo carnevale della provincia ha portato persone anche da fuori»

Grandissima partecipazione ieri a Corridonia per la 62esima edizione del Carnevale dei Bambini organizzato dal Comune con il Centro socio culturale e ricreativo “Monsignor Raffaele Vita”. Circa 500 le persone che hanno partecipato alla sfilata che ha avuto inizio intorno alle 14,30, 11 gruppi di cui 4 carri provenienti sia da Corridonia che dai paesi limitrofi, 7 gruppi organizzati dalle scuole del territorio dalle associazioni, dalle famiglie e dalla banda musicale “G.B. Velluti”.

Un piazzale strapieno quello di porta Romana, in cui si sono svolte le premiazioni e la battaglia dei coriandoli, il tutto animato dalla musica di Alessandro Barboni deejay e l’intrattenimento dello speaker Luca Eboli di Multiradio Vive con te. A tutti i partecipanti sono stati offerti dolci di carnevale e coriandoli.

«E’ stata una sorpresa rivedere tutta quella gente, grandi e bambini che dopo due anni si sono ritrovati a festeggiare il carnevale qui a Corridonia – dice l’assessore Gemma Acciarresi – Anche la scelta della data si è confermata giusta in quanto ho potuto vedere che l’entusiasmo del primo carnevale della provincia ha portato persone anche da fuori Corridonia. Un ringraziamento va a tutti i volontari e al personale comunale per l’organizzazione dell’evento, sono davvero felice di come sia andato questo primo carnevale dell’amministrazione Giampaoli».