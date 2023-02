CIVITANOVA - Appuntamento sabato 11 febbraio alle 15 al cineteatro Conti con il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano

“Non esistono ragazzi cattivi”. E’ il titolo dell’incontro organizzato dalla Caritas diocesana di Fermo alle 15 di sabato 11 febbraio al cineteatro Conti Civitanova. Ospite sarà don Claudio Burgio, che affronterà il tema del disagio giovanile e della fatica di vivere a partire dalla sua esperienza sia all’interno del Carcere minorile Beccaria di Milano in qualità di cappellano, sia nelle attività nella pastorale giovanile e nell’attività dell’associazione Kayrós che dal 2000 gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti. Accanto all’attività pedagogica, che lo vede impegnato quotidianamente con i ragazzi delle comunità, don Claudio è impegnato in dibattiti ed incontri pubblici su temi sociali di attualità, su spiritualità, educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione e devianza giovanile.

«Li chiamano ragazzi a rischio, bulli, delinquenti, ragazzi di strada, giovani devianti, mostri – dice don Claudio – per me sono ragazzi e basta, che, abbandonati a se stessi, sconfinano in comportamenti antisociali e perdono il controllo della loro impulsività fino a diventare pericolosamente violenti; minori che tentano di soffocare dentro il dolore che li accompagna da quando sono nati». Gli organizzatori sottolineano che «l’incontro con don Claudio, si inserisce nel percorso di riflessione e scambi di esperienze avviato dalla rete sociale “Oltre” per affrontare il tema del disagio giovanile: un tema di grande interesse e di grande attualità le nostre comunità locali alla luce dei forti cambiamenti sociali e culturali che abbiamo vissuto negli ultimi anni».