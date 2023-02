CIVITANOVA - Almeno una trentina di giovani e giovanissimi si sono affrontati ieri pomeriggio tra via Zara e piazza Conchiglia. Fuggi fuggi generale all'arrivo delle forze dell'ordine

Un sabato ad alta tensione nel centro di Civitanova: botte tra gruppi di ragazzini e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine. E’ successo ieri pomeriggio dopo le 17 tra via Zara, sotto al palazzo Pistilli, via Vela e piazza Conchiglia, nella zona della movida. Ad affrontarsi almeno 30 o 40 giovani e giovanissimi, alcuni anche minorenni.

Forse si è trattato di un’unica maxi rissa o di più risse in serie tra gruppetti diversi. Scene che comunque non sono passate inosservate ai residenti e a chi stava passeggiando a quell’ora in centro, tra urla, calci e pugni. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e municipale. La maggior parte dei ragazzini è scappata all’arrivo di agenti e militari. Resta da capire se qualcuno è stato fermato e identificato. A quanto pare nessuno comunque è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Non è la prima volta che a Civitanova scoppiano maxi risse tra ragazzini, dopo i diversi episodi di quest’estate, l’ultima era stata ad ottobre nel quartiere San Gabriele. E anche in quel caso fuggi fuggi generale all’arrivo della polizia.

(redazione CM)