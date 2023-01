MACERATA - Il contest lanciato dai commercianti di corso Cairoli partirà il primo febbraio per concludersi il 14, giorno della festa degli innamorati. Per partecipare si dovrà postare una foto con bacio su Instagram scattata a casa, in strada o davanti ai "kissing point" che saranno allestiti

di Mauro Giustozzi

Una bacio al proprio marito o moglie, fidanzato o fidanzata, un bacio al figlio o nipote, lanciare un bacio a tutti, un bacio ad un oggetto cui si tiene tanto o al proprio animale domestico. Per inseguire il sogno di battere il guinness dei primati mondiale del bacio. Sarà un San Valentino 2023 nel segno del bacio, le Casette un quartiere col cuore. Originale iniziativa lanciata dai commercianti dell’antico borgo di Macerata in vista della festa del 14 febbraio. “24mila baci” è il titolo dell’iniziativa che vuol provare ad entrare nel guinness dei primati mondiali in fatto di baci. L’obiettivo è quello di imitare e possibilmente fare ancora meglio di quanto accaduto in Brasile, nella città di San Paolo, nel 2012 quando furono catturati su un murales ben 13.316 baci.

«E’ il momento di dimostrare che, se si tratta di baci, Macerata è perfettamente capace di battere il Brasile – si legge nel manifestino che annuncia l’evento -. Ci serve il vostro aiuto per catturare il maggior numero di baci…abbiamo un obiettivo arrivare a 24mila baci postati sui social. Abbiamo presentato al Gwr (Guinness world record) la nostra proposta: a Macerata faremo il video online più lungo e con più persone che si baciano o lanciano baci. Perché ogni bacio richiama più baci ed allora i commercianti de le Casette vogliono premiare i partecipanti che catturano più baci».

Il contest partirà il 1 febbraio per concludersi il 14, giorno della festa degli innamorati ed a quel punto si tireranno le somme di quanti avranno aderito all’iniziativa che avrà un doppio binario di partecipazione: postando una foto con bacio su Instagram scattata a casa o in giro oppure recandosi in corso Cairoli dove saranno allestiti due “kissing point” dove si potranno realizzare dei selfie da inserire poi sui canali social.

«Vogliamo sempre creare qualcosa di attrattivo e curioso che invogli alla partecipazione ed alla presenza dei nostri clienti non solo in caso di acquisti – sottolinea Franca Ercoli, una delle commercianti di borgo Cairoli che sostiene questa iniziativa – e stavolta tutto è partito dalla pagina social creata da alcuni colleghi che hanno avuto questa idea in vista del San Valentino 2023. Si tratta di un vero e proprio concorso social, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i 24mila baci. Per fare questo è ovvio che ci voglia un coinvolgimento non solo dei maceratesi ma pure dei clienti che stanno fuori città, di amici e parenti che pure possono contribuire con una foto, un selfie, a cercare di raggiungere questo obiettivo. Lungo corso Cairoli saranno installate due “kissing point” a disposizione per tutti coloro che vorranno venire a farsi un selfie con la propria moglie e marito o fidanzata, con i figli, con un oggetto caro e anche con un animale a cui si vuole bene che poi deve essere postata nel proprio profilo Instagram e taggare poi su @lecasettemacerata e @macerataoggi. Il 13 febbraio sarà effettuato un conteggio dei mi piace che sono stati posti sotto tutte le foto messe online ed i primi tre che hanno ricevuto più cuori e baci avranno dei premi messi in palio dai commercianti de le Casette».

L’obiettivo niente affatto secondario è quello di raggiungere e superare le oltre 13mila foto coi baci che si registrarono a San Paolo del Brasile nel 2012 per entrare nel guinness dei primati. Gli organizzatori si sono messi in testa di portare a Macerata un primato pieno di baci. Una missione impossibile oppure i maceratesi riusciranno a diventare la città dove l’amore ed i baci potranno trionfare? Basterà aspettare qualche settimana e subito dopo il festival canoro di Sanremo ci sarà il festival dei baci a Macerata.