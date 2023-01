INDAGINI - Sparita una Ecosport parcheggiata di fronte all'oratorio in pieno giorno. Indagano i carabinieri

di Laura Boccanera

Ennesimo furto d’auto a Porto Potenza. Stavolta ad essere presa di mira è stata una Ford Ecosport lasciata ieri pomeriggio davanti all’oratorio salesiano.

A denunciarne la sparizione sui social una conoscente del proprietario, che ha fatto regolare denuncia ai carabinieri. Si tratta della sesta autovettura sparita nel giro di due settimane dal comune di Porto Potenza e l’11esima in un mese fra tutto il litorale maceratese da Civitanova a Porto Recanati. Ma stavolta le bande pugliesi che rubano auto per poi smontarle e rivenderne i pezzi non c’entrerebbero nulla.

Questa l’ipotesi degli inquirenti che hanno ravvisato un modus operandi completamente diverso dal solito. La Ford infatti è stata rubata di pomeriggio ed è l’unica auto sparita in quel giorno. Inoltre non sarebbe stata aperta con l’installazione della centralina per metterla in moto, come invece avviene spesso ad opera dei professionisti del furto che, tra l’altro, operano sempre di notte portando via nel giro di poche ore non una sola vettura ma almeno 2 o 3. Le indagini sono in corso.