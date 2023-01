Torna la tassa di soggiorno a Civitanova

TURISMO - Introdotta nel 2018 era stata sospesa per il biennio della pandemia. Tariffa da 1 euro al giorno per le strutture ricettive, di 1,50 per hotel e ricettività a 5 stelle. Previste entrate per 75mila euro

26 Gennaio 2023 - Ore 19:02 - caricamento letture

di Laura Boccanera Torna la tassa di soggiorno a Civitanova. Comporterà l’introito nelle casse comunali di una previsione di entrata di 75mila euro. L’imposta era stata introdotta in città nel 2018 e poi sospesa per il 2020 e 2021 causa pandemia. Con una delibera, nei giorni scorsi, la giunta ha stabilito di ripristinare la tassa in virtù della cessazione delle restrizioni agli spostamenti e il ritorno alla normalità nel settore turistico. Nella delibera la giunta prevede di definire le tariffe a decorrere dal 1 giugno 2023. L’entrata prevista nel bilancio è stimata in 75mila euro. La modulazione è così prevista: per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta con cinque stelle una tariffa di 1,50 euro al giorno, per le residenze turistico alberghiere, per i campeggi e i centri vacanze, i villaggi turistici e le altre strutture ricettive una tariffa di 1 euro al giorno. Stessa tariffa (1 euro al giorno) anche per le locazioni brevi . L’introduzione della nuova imposta nel 2018 aveva provocato un acceso dibattito, con la levata di molte voci contrarie tanto che, decisa in consiglio a marzo, la sua introduzione era stata posticipata ad ottobre. Poi la pandemia l’anno successivo ha impedito di fatto che l’imposta entrasse mai veramente in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA