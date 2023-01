MACERATA - Venerdì in Prefettura la consegna delle medaglie ai familiari dei deportati. Comune e Istituto storico hanno organizzato una serie di appuntamenti con gli studenti, ecco il calendario. Le parole del sindaco Parcaroli

Anche quest’anno per il Giorno della memoria, il Comune di Macerata e la Prefettura, in collaborazione con l’Istituto Storico di Macerata, celebrano la ricorrenza, oltre che con un momento istituzionale, anche con una serie di incontri e laboratori che vede protagoniste le scuole della città.

«Comprendere ciò che è successo in passato per far sì che la conoscenza sia un monito per le future generazioni: la Giornata della Memoria non ci obbliga solo a ricordare la sofferenza e gli orrori dell’Olocausto ma ci invita a sensibilizzare per prevenire ogni forma di discriminazione – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ringraziamento alla Prefettura e all’Istituto Storico della Resistenza per aver promosso, insieme al Comune, momenti di informazione ed educazione che hanno un’importanza fondamentale per promuovere una società giusta, libera e democratica».

Per la giornata di venerdì, alle 12, nella sala consiliare del Palazzo municipale, in piazza della Libertà, è prevista la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cittadini italiani, militari e civili e ai familiari dei deceduti, deportati o internati destinati al lavoro coatto per l’economi di guerra, da parte del prefetto Flavio Ferdani. Alla cerimonia interverranno alcuni classi del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macerata.

Per quanto riguarda invece gli incontri e i laboratori destinati alle scuole, organizzati in collaborazione con l’Istituto Storico “Mario Morbiducci”, il calendario prevede, dopo la lezione della direttrice Annalisa Cegna agli studenti dell’Ite “Gentili” dal titolo “Da Macerata ad Auschwitz. Il percorso della memoria”, svoltasi lo scorso 21 gennaio, altri quattro appuntamenti.

Il primo sarà oggi alle 15 per gli studenti all’IIS “Matteo Ricci”. Si tratta di una lezione on line di Matteo Petracci, docente dell’Università di Camerino, dal titolo “Triangoli. Classificazione e distruzione del diverso” che propone una riflessione sulle radici cristiane dell’antigiudaismo e della persecuzione ebraica, sulle innovazioni introdotte dal razzismo scientifico e sull’opera di classificazione e distruzione della diversità attuata successivamente dal nazismo e dal fascismo.

Venerdì, invece, alle 8, al Liceo classico “Giacomo Leopardi”, Annalisa Cegna interverrà sul tema “I campi di concentramento in provincia di Macerata”, una lezione che introdurrà alla conoscenza dei campi di concentramento fascisti presenti in Italia tra il 1940 e il 1943, con particolare riferimento ai campi presenti nella provincia di Macerata.

A seguire sabato, Stefano Rocchetti dell’Istituto Storico di Macerata incontrerà gli studenti dell’Istituto comprensivo “Enrico Mestica” e parlerà loro di “Ad Auschwitz c’era un’orchestra”. La lezione affronterà il tema della musica concentrazionaria, nata nel periodo di prigionia degli ebrei nei campi di concentramento, alla quale si conferiscono due chiavi di lettura: da un lato viene concepita come un’arma distruttiva, di umiliazione e di orrore, dall’altro la musica assume una veste salvifica e di conforto.

Infine il 30 gennaio, alle 17, sul canale YouTube dell’Isrc, un seminario on line dal titolo “Stereotipi razziali, infanzia e fascismo” che indagherà il rapporto tra gli stereotipi razziali e il mondo dell’infanzia, con particolare riferimento agli stereotipi antiebraici e quelli legati al colonialismo italiano.

Sono previsti gli interventi di Bruno Maida (Università di Torino) sul tema “Razza e razzismo nel regime fascista, dello storico Gianluca Gabrielli su “Africa immaginata. Stereotipi scolastici sugli africani e le africane tra l’epoca coloniale e il presente” e di Valeria Galimi (Università di Firenze) che interverrà su “Rappresentazioni e stereotipi visivi antiebraici nei prodotti culturali per l’infanzia”.