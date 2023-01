INDAGINI - E' successo nella notte ad Ancona. Un 21enne ferito alla coscia, non è in pericolo di vita. A sparare un 40enne che lavora al Commissariato di Civitanova. Non era in servizio. Attimi di tensione al pronto soccorso. Indaga la polizia

La polizia Scientifica per i rilievi in via Flavia

di Alberto Bignami

Un ragazzo di 21 anni, N.G. le iniziali, è stato ferito con un colpo di pistola alla coscia. E’ successo in via Flavia, ad Ancona, intorno alle 4 di stanotte.

Stando alle prime indiscrezioni, tuttora in fase di accertamento, il 21enne e l’uomo che ha sparato si conoscevano. L’uomo è già stato individuato dalla polizia che sta portando avanti le indagini per ricostruire tutta la vicenda: è un poliziotto di 40 anni che era fuori servizio e lavora al commissariato di Civitanova.

I due si sarebbero incontrati in via Flavia. Una volta entrambi sul posto l’uomo, un 40enne, ha sparato. Il 21enne, rimasto ferito, ha chiamato gli amici che lo hanno raggiunto. Dopo averlo caricato su un furgone, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Torrette. «Il giovane non è in pericolo di vita» fa sapere l’azienda ospedaliera.

Successivamente, poco prima delle 7, a Torrette è arrivato anche il poliziotto, con il volto tumefatto. Anche lui non è in pericolo di vita.

Nei minuti successivi sono arrivati al pronto soccorso due gruppi di persone, presumibilmente amici dell’uno e dell’altro.

Tra i due gruppi è scoppiata una lite, caos e attimi di tensioni nel reparto. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e della vigilanza privata ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il pronto soccorso è intanto presidiato dagli agenti delle Volanti, Squadra mobile e Digos.

Diversi i residenti che sono stati svegliati di soprassalto dagli spari in strada. Almeno due colpi sarebbero stati uditi, seppur il 21enne sia stato colpito solo da un proiettile.

In via Flavia sono arrivati poco dopo una ventina di ragazzi, avvisati sembra dal tam tam di telefonate.

(Aggiornato alle 11.20)