L'ANNO DEL CONIGLIO è iniziato oggi. Corteo di tamburini, leoni e draghi danzanti in città. Balli ed esibizioni d'arti marziali in piazza Mazzini

Capodanno cinese in piazza Mazzini

La pioggia bagna il Capodanno cinese a Macerata. Nel pomeriggio, nel centro storico, tante persone hanno sfidato un tempo gelido che attende la neve per seguire la tradizionale festa popolare, con la quale prende il via l’“Anno del coniglio”.

Un appuntamento che a Macerata mancava da tre anni, a causa dello stop dovuto alla pandemia. Sfilate in costume, spettacoli, arti marziali e cibo cinese con the hanno animato le vie di Macerata, trasformata in un piccolo angolo di Cina.

Da centinaia di anni, infatti, la città è legata al mondo orientale grazie alla figura di padre Matteo Ricci. Chi punta molto sul rapporto con la Cina è l’Università, rappresentata oggi dal rettore John McCourt, accompagnato dalla moglie e dal figlio. Presente anche il direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin, il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta.

Scenografico l’allestimento di tutto il centro storico del direttore artistico Daniele Montenovo.

Un corteo di tamburini, leoni e draghi danzanti, alternando animazioni, è partito da piazza Annessione per attraversare le vie cittadine, fino ad arrivare in piazza Mazzini, fulcro della festa. Al centro un palco, dove si sono esibite danzatrici e figuranti di arti marziali. Molti di esse e di essi sono studenti Unimc. Diversi gli stand che hanno richiamato l’attenzione delle persone, e rievocato la millenaria cultura cinese. Nello zodiaco cinese il coniglio rappresenta un animale tranquillo, gentile, elegante e fortunato che fa presagire un anno di pace. Ciò che tutti i maceratesi si augurano di vivere in questo 2023.

(Foto di Fabio Falcioni)