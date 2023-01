POLITICA - Resterà in carica fino all'insediamento della nuova assemblea. Scade il 27 gennaio il termine per presentare le candidature alla segreteria regionale

Prima riunione della Commissione regionale per il congresso del Pd. Eletta presidente la tesoriera regionale, Paola Castricini, di Montecosaro. La commissione, in rappresentanza di tutte le sensibilità politiche dei territori, resterà in carica fino all’insediamento della nuova assemblea regionale e si occuperà di tutte le questioni inerenti la presentazione delle candidature per la segretaria regionale, l’acquisizione e il controllo delle anagrafi, la gestione degli eventuali ricorsi, dei seggi e di tutte le operazioni di voto e di raccordo tra il congresso nazionale e quello regionale. Il 27 gennaio alle 15 scadrà il termine per la presentazione delle candidature alla segretaria regionale.

Della commissione, oltre a Castricini, fanno parte: Valentina Bellini, Serenella Bolognini, Giovanni Borraccini, Sara Calisti, Francesco Comi, Carlo D’Alessio, Sara Giannini, Betta Grilli, Almerino mezzolani, Elisa Morresi, Loredana Pettinelli, Arduino Tassi, Ylenia Tognazzi e Gino Traversini.