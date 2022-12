CIVITANOVA ALTA - Il progetto è stato illustrato stamattina nella Sala Arnaldo Ciarrocchi. La cartellonistica "dialoga" con i telefoni portatili tramite Qr Code. Il sindaco Ciarapica: «Chi arriva a visitare il paese non si deve sentire abbandonato, ma deve trovare accoglienza sin da subito»

Un percorso di segnaletica turistica interattiva accompagnerà il visitatore passo dopo passo durante tutta la visita al borgo storico di Civitanova Alta. La nuova cartellonistica, che dialoga con i telefoni portatili tramite Qr Code o Nfc, è l’ultimo progetto venuto alla luce quest’anno, dopo un lavoro di ricerca e collaborazione iniziato nel 2021, che ha visto protagonisti i responsabili dell’Ufficio Cultura e Turismo del Comune, il direttore della Pinacoteca Moretti Enrica Bruni, l’Ufficio tecnico della delegazione, con il funzionario Stefania Ghergo, “Miconi srl” e il cofinanziamento della Regione.

Il progetto è stato illustrato stamattina nella Sala Arnaldo Ciarrocchi, dal direttore della Pinacoteca Enrica Bruni alla presenza del sindaco e assessore alla Cultura Fabrizio Ciarapica, dell’assessore al Turismo Manola Gironacci e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Delegazione Ermanno Carassai, con la partecipazione dei presidenti delle associazioni cittadine, tra cui la Pro Loco di Civitanova Alta, la Società operaia di Civitanova Alta, l’Archeoclub.

«L’obiettivo dell’amministrazione è promuovere al meglio il turismo ponendo particolare attenzione a Civitanova Alta – ha detto il sindaco Ciarapica -, dove c’è da valorizzare un ricco patrimonio storico, non sempre conosciuto. Chi arriva a visitare il paese non si deve sentire abbandonato, ma deve trovare accoglienza sin da subito: lasciata l’auto, deve poter sapere prontamente cosa visitare e sapere di cosa si tratta. Mi complimento con le persone che hanno fattivamente lavorato alle installazioni, che da ora in avanti andranno ampliate e completate con il coinvolgimento di ogni realtà culturale del territorio».

Il percorso turistico consiste in due grandi cartelli con la mappa del centro storico (un cartello in piazza della Libertà e un cartello davanti alla Tramvia) e tre totem giganti (due nei parcheggi del campo boario e del lavatoio e uno davanti l’accesso pedonale in viale della Repubblica). Inoltre, ci sono 34 cartelli di piccole dimensioni montati sui monumenti più importanti. Per il taglio del nastro si è scelto simbolicamente quello della casa di Annibal Caro. Grazie alla presenza nei cartelli di QrCode o di un chip NFC (leggibile avvicinando il proprio smartphone al cartello) il turista sarà collegato ad una webApp geolocalizzata e sarà accompagnato passo dopo passo per tutto il percorso turistico consigliato, riceverà informazioni su cosa vedere, dove mangiare o dove dormire.

«Un bel biglietto da visita interattivo per chi visita Civitanova Alta – ha spiegato l’assessore Gironacci -. Tra vicoli, palazzi nobiliari, chiese e verdi colline che si affacciano sul mare c’è la nostra storia, che vogliamo raccontare con un linguaggio moderno che parla al futuro».

Le applicazioni non hanno bisogno di alcuna installazione, visto che sono caricate da un web server ed eseguite sul browser. La web-app (ita/en) comprenderà: mappa interattiva con punti sensibili da visitare, elenco punti d’interesse (cliccando sul punto si aprirà pagina con: foto monumento o galleria fotografica, descrizione del monumento o punto di interesse, Itinerari turistici a tema o a tempo), video del comune, elenco di alloggi per dormire, possibilità di inserire news, download di documenti, file, immagini, integrazione con i più diffusi sistemi di social-network (facebook, twitter, ecc…).

Al progetto hanno collaborato anche il professor Pierluigi Cavalieri, le famiglie storiche della città alta, l’Asp Paolo Ricci. In concomitanza con le aperture, la pinacoteca organizza visite guidate tutto l’anno.