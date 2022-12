CIVITANOVA - L'ente ha siglato l'accordo per le progressioni orizzontali di 24 posizioni. Si tratta della terza tornata dopo quelle del 2020 e del 2021. Stimata una spesa in più per palazzo Sforza di 20mila euro

Aumento di stipendio ai dipendenti del Comune di Civitanova, siglato il contratto integrativo per il personale non dirigente. Si tratta della terza progressione orizzontale dopo quelle del 2020 e del 2021. Si applicherà per 4 posizioni di categoria B, 15 di categoria C, e 5 di categoria D per una spesa presunta di circa 20 mila euro.

Per l’accesso a tale nuova selezione è necessario non aver ottenuto un passaggio di categoria nei 36 mesi precedenti. L’accordo ha previsto poi l’integrazione del fondo per le posizioni organizzative di 5mila euro, ma contemporaneamente il recupero delle economie che si sono verificate nel 2022 per tale voce, nel fondo per la produttività generale. Il fondo è quantificato per il 2022 in circa 125 mila euro e verrà distribuito in base alle schede valutative dei singoli dipendenti, operazione che avverrà nei primi mesi del 2023. Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto integrativo 2022, le parti si sono date appuntamento nuovamente per il 16 gennaio 2023, per un esame specifico di problematiche inerenti il settore della polizia locale. L’assessore al personale Claudio Morresi esprime la sua soddisfazione per l‘accordo raggiunto che costituisce un momento di normalizzazione delle relazioni sindacali e riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Ricorda in particolare che questa amministrazione, da due anni a questa parte, ha riattivato varie procedure per le progressioni orizzontali che erano ferme addirittura dall’inizio del 2000.

«Si tratta – ha detto Morresi – di un patto di reciproca stima e collaborazione che non può che far bene a tutto l’apparato amministrativo del comune e all’azione dell’amministrazione stessa, specie in questo momento di fortissimo impegno nelle sfide che pone la realizzazione del Pnnr. Per la delegazione pubblica hanno sottoscritto il segretario generale Sergio Morosi, i dirigenti Paola Recchi e Andrea Castellani. Per la rappresentanza sindacale territoriale: Fabio Capponi per la Uil Fpl, per la rappresentanza sindacale aziendale le RSU: Roberto Marziali, Massimo Emili, Mariella Giacometti, Angela Mosca, Giorgio Procaccini, Stefania Cesaretti, Iginia Cecchini, Gerardo Troiani, Daniele Marchiani.