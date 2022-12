CIVITANOVA - Il legale del docente che è imputato al tribunale di Macerata contesta le accuse: «Nessun testimone dice che sia stata sgridata. Inoltre aveva preso un bel voto quel giorno»

Abuso dei mezzi di correzione, il legale del docente sotto accusa: «In udienza è emerso che la ragazza aveva preso un ottimo voto nell’interrogazione e nessun testimone dice che sia stata sgridata». Il legale, Claudio Baleani, contesta anche l’accusa che il prof abbia preso per il collo la giovane. Il processo è in corso al tribunale di Macerata. Lo scorso 19 dicembre sono stati sentiti alcuni testimoni (oggetto del procedimento un episodio che sarebbe avvenuto nel 2019 durante l’intervallo, nei corridoi di una scuola di Civitanova). Un docente di 61 anni, che insegna Storia, avrebbe sgridato una studentessa, all’epoca 14enne, per l’andamento scolastico e – dice il capo di imputazione – l’avrebbe presa per il collo e spinta contro un muro. La difesa contesta con forza questa ricostruzione, che è stata riportata nell’articolo comparso su Cronache Maceratesi lo scorso 19 dicembre. Anche in base, dice l’avvocato Baleani, a testimonianze emerse nell’ultima udienza del processo. «Nell’articolo comparso il 19 dicembre si afferma che la ragazza sarebbe stata rimproverata e che tre testimoni avrebbero confermato l’accusa – dice il legale -. L’articolo omette di riferire che nel corso del processo e della stessa udienza è emerso che la ragazza ha conseguito un ottimo voto dopo l’interrogazione e che nessun testimone afferma che la ragazza sia stata sgridata».

Quanto al termine utilizzato nel titolo dell’articolo “Prende per il collo”, continua il legale «è suggestivo di uno strozzamento o di una azione violenta tanto da far ritenere una padronanza sul corpo della ragazza, cosa che non è mai stata riferita da alcun testimone. Si osserva altresì che il processo ha visto la deposizione di altri testi precedentemente ed altri che seguiranno della difesa sicché estrapolare notizie che tengono conto solo dell’accusa significa propalare notizie incomplete e suggestive a carico di un docente che ha più di trent’anni di onoratissima carriera per la formazione della gioventù».