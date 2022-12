CIVITANOVA - Imputato per abuso dei mezzi di correzione un 61enne che insegna in un istituto superiore della città. Parte civile una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 14 anni

Mette la mano al collo di una studentessa e la spinge contro il muro, prof a processo. E’ successo a Civitanova, in una scuola superiore. I fatti risalgono al 2019, vittima della presunta aggressione una ragazza che all’epoca aveva 14 anni e che si è costituita parte civile con l’avvocato Simone Santoro. Imputato per abuso dei mezzi di correzione il suo docente di storia, 61 anni, difeso dall’avvocato Claudio Baleani.

Secondo l’accusa e secondo quanto denunciato dalla stessa studentessa, tutto sarebbe avvenuto dopo un’interrogazione. Finita la lezione, al momento della ricreazione, il prof avrebbe raggiunto la ragazza nel corridoio e dopo averla sgridata per il suo andamento scolastico, le avrebbe messo una mano al collo, spingendola contro il muro. L’avrebbe lasciata subito dopo, con la ragazza che avrebbe riportato dei segni rossi sul collo. L’imputato ha sempre negato di aver messo le mani addosso alla ragazza.

Stamattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Vittoria Lupi, sono stati sentiti alcuni testi. In particolare, hanno testimoniato tre compagne di scuola della ragazza che avrebbero assistito alla scena e che hanno di fatto confermato la ricostruzione dell’accusa. Oltre a loro, sono state sentite anche due prof, tra cui un’insegnante di sostegno. Le due, che non avrebbero assistito alla scena ma avrebbero approfondito la vicenda in un secondo momento, hanno dato una versione diversa dei fatti.

Prossima udienza il 16 gennaio, quando verranno sentiti altri testi.

*A tutela della parte civile, minorenne, vengono omessi sia il nome dell’imputato che quello della scuola