TRIONFO - Tanti tifosi dell'Albiceleste si sono ritrovati nel ristorante 'La tana dell'Asador' per assistere alla finale contro la Francia. «Il calcio rappresenta la nostra nazione». Dopo i rigori scoppia la festa, anche nel centro della città costiera. Tributo per Lionel Messi, i suoi avi paterni sono originari di Recanati, quelli materni di San Severino

di Francesca Marsili (foto da Civitanova di Federico De Marco)

L’Argentina è campione del mondo e scoppia la festa anche a Tolentino. Circa 200 argentini provenienti da tutta la provincia di Macerata, si sono ritrovati oggi pomeriggio nel ristorante ‘La tana dell’Asador’, nei pressi del centro commerciale La Rancia, per guardare insieme la finale contro la Francia.

Tante maglie e bandiere dell’Albiceleste hanno colorato il locale di Walter Marzocchini e Monica Garro, argentini trapiantati a Tolentino. «Incredibile, avevo 12 anni quando abbiamo vinto il Mondiale nell’86, è un’emozione grandissima – dice Marzocchini, 48 anni -. Questa squadra è stata una delle più forti, Messi meritava questa coppa per finire il bellezza la sua carriera. Abbiamo fatto vedere tutte le partite dell’Argentina. C’era anche una ragazza di Sirolo che ha affittato una macchina per venire a vederla qui insieme ai suoi connazionali. Il calcio rappresentanta l’Argentina, non c’è nessun argentino che non guarda il calcio. Siamo abituati a soffrire, ma stasera è stata al cardiopalma». Mentre parla con noi gli arriva una videochiamata da sui parenti per condividere l’emozione.

C’è chi ha anche sfoggiato la bandiera di Rosario, città di Lionel Messi. Caroselli a fine partita anche a Civitanova dove diversi argentini hanno festeggiato in piazza.

Lionel Messi tra l’altro ha origini maceratesi, i suoi avi paterni sono originari di Recanati, quelli materni di San Severino. Anche Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale albiceleste, ha origini marchigiane: i suoi nonni emigrarono da Ascoli alla volta di Rosario.

Lionel Messi e compagni hanno trionfato ai rigori (7 a 5) dopo un emozionante 3-3 nei 120 minuti di gioco. I tifosi argentini avevano iniziato ad esultare nel primo tempo con la loro nazionale avanti di due gol grazie alle reti di Messi su rigore e Di Maria.

Poi Mbappé, in 93 secondi, ha riportato la Francia in parità con un rigore e un meraviglioso tiro al volo. Nel secondo tempo supplementare ancora Messi ha segnato per l’Argentina e poco prima della fine nuovamente Mbappé (dal dischetto) ha pareggiato. I due fenomeni hanno incantato. E poi, ai rigori, gli errori di Coman e Tchouameni hanno condannato la Francia, mentre l’Argentina non ha sbagliato nemmeno una conclusione. E scoppia la festa Albiceleste in tutto il mondo.

Qui sotto altre foto da Civitanova:

Qui sotto altre foto da Tolentino: