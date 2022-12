MONTEFANO - La preoccupazione della figlia: «La Telecom ci rassicura ma continua a rinviare la riparazione del guasto»

«Mio padre di 94 anni e mia madre di 84 lasciati da giorni senza telefono. La Telecom ci rassicura ma non risolve». E’ la denuncia di una donna che preferisce non rendere note le sue generalità. I suoi genitori vivono in via Don Minzoni a Montefano. Vengono assistiti da una badante ma non h24. «Il mio terrore è che possano avere bisogno di chiamare me o la badante o anche i soccorsi e non possano farlo» spiega la figlia che ha più volte sollecitato la Telecom. «Mi dicono che c’è un guasto alla cabina e che lo ripareranno presto, ma prima promettevano entro 48 ore, i giorni sono passati e il termine si allunga in continuazione. E’ possibile nel 2022 lasciare due anziani in queste condizioni?».

(Redazione Cm)