CIVITANOVA - Dopo l'annuncio del finanziamento di 6,7 milioni ottenuto dall'amministrazione, le consigliere d'opposizione Mirella Paglialunga e Letizia Murri hanno presentato un'interrogazione: «Le cifre riportate nelle graduatorie del ministero dell’Istruzione non corrispondono né a quelle poste in variazione di bilancio nella delibera di giunta né a quanto dichiarato dal sindaco»

Asili nido e scuole, le consigliere Mirella Paglialunga e Letizia Murri presentano un’interrogazione in merito alla variazione di bilancio deliberata dalla giunta e che andrà al vaglio del Consiglio comunale di lunedì. Nella delibera vengono indicati i finanziamenti per la riqualificazione dell’asilo nido di Fontespina e la nuova edificazione di 3 asili nido a San Marone, nell’area ex Micheletti e in zona Fonte San Pietro. Un finanziamento ottenuto grazie ai fondi del Pnnr e pari a 6,7 milioni di euro.

«Scelte fondamentali ed importanti per i servizi alla città ed all’infanzia vengono decise senza che nessuna commissione consiliare ne sia stata messa a conoscenza, nemmeno per visionare i progetti in questione – dicono le due consigliere – Cosa ancor più grave: le nuove edificazioni dei nidi non sono state concertate o socializzate con nessuna componente della società civile civitanovese».

«L’edificazione di nuove strutture al servizio pubblico della cittadinanza dovrebbe essere strettamente correlata agli indici di natalità nei diversi quartieri, alla domanda effettiva delle famiglie, al rapporto fra posti esistenti di asili nido e nuove edificazioni di edilizia privata e pubblica, alle liste d’attesa – continuano – Nei quartieri Risorgimento, Quattro Marine e San Gabriele attualmente non ci sono asili nido di proprietà comunale che possano essere al servizio delle esigenze della collettività e delle giovani coppie e ne è forte l’esigenza. Inoltre alcuni dei nidi esistenti negli altri quartieri non sono sufficienti a garantire risposta alle richieste. Pensiamo al nido di Santa Maria Apparente che l’allora sindaco Mobili decise di ospitare temporaneamente, in attesa di costruire un edificio con più sezioni, al piano superiore di una scuola destinata a scuola dell’infanzia e con posti assolutamente insufficienti rispetto alle richieste del quartiere. E’ evidente che la scelta di questa amministrazione non tiene conto di alcuna rilevazione demografica. Inoltre le cifre riportate nelle graduatorie del ministero dell’istruzione non corrispondono né alle cifre poste in variazione di bilancio nella delibera di giunta né a quanto dichiarato dal sindaco. Speriamo che lunedì in consiglio si dia informazione esatta sulle somme autorizzate e finanziate, sulla loro destinazione, sulle specifiche progettualità e soprattutto sulle tempistiche di realizzazione».

Nel corso dello stesso consiglio comunale Murri e Paglialunga presenteranno anche un’interrogazione sullo stato del piano antenne, commissionato nel 2019 ad un professionista esterno per 18mila euro e ancora non approvato.