L'INDAGINE del Sole 24 ore: nel 2022 la nostra provincia è crollata al 56esimo posto in Italia e al penultimo in regione. Ad incidere negativamente l'inflazione: l'aumento di generi alimentari, bevande e e costi energetici è tra i più alti del Paese. Male anche per quanto riguarda il tasso di giovani che non studiano e non lavorano e la presenza di medici di base. Bene invece sul fronte sicurezza

di Giovanni De Franceschi

Qualità della vita, precipita il Maceratese che perde 8 posizioni rispetto al 2021 e si piazza quest’anno al 59esimo posto in Italia e al penultimo nelle Marche. E’ quanto emerge dalla tradizionale indagine sulla “Qualità della vita” del Sole 24 Ore. Sono 90 gli indicatori presi in esame, suddivisi nelle classiche sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta a sua volta da 15 indicatori): ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

A livello nazionale dunque, dove il primato è stato conquistato dalla provincia di Bologna, il Maceratese perde ben 8 posizioni rispetto al 2021. Un balzo indietro che fa registrare alla nostra provincia la peggior performance annuale delle Marche. Pesaro-Urbino infatti ha guadagnato 31 posizioni, è 25esima in Italia e prima nelle Marche; Ancona ha guadagnato due posizioni ed è al 28esimo posto in Italia e al secondo nelle Marche; Ascoli ha perso 7 posizioni, 42esimo posto in Italia e terzo nelle Marche; quindi Macerata e infine Fermo, che perdendo quattro posizioni è 73esimo in Italia e ultimo nelle Marche.

Venendo alle varie categorie tematiche, a pesare maggiormente per il Maceratese è l’inflazione, che ha fatto registrare livelli record nel 2022. L’aumento dei costi dei generi alimentari e delle bevande analcoliche nella nostra provincia è stato del 16,9%, oltre tre punti in più della media italiana (13,77). In questa speciale “sotto classifica” Macerata è al 105esimo posto in Italia su 107 province e ultima nelle Marche. Leggermente meglio, ma non troppo, per quanto riguarda l’aumento dei costi energetici. Il Maceratese è al 44esimo posto in Italia con un aumento nel 2022 pari al 137%, in linea con la media nazionale (137,03%). Ma è comunque la peggior performance della regione: le altre quattro province sono infatti al di sotto della media nazionale di circa 2 punti percentuali.

Male anche per quanto riguarda il tasso di giovani che non studiano e non lavorano. Macerata è al 62esimo posto in Italia con il 21,5% (appena sotto alla media regionale, che è al 22,10%), peggior performance in tutte le Marche. Non bene neanche per il tasso di occupazione generale: 56esimo posto in Italia con il 66,97% e penultimo posto nelle Marche. Un po’ meglio invece la tenuta delle imprese: al 30 settembre 2022 hanno cessato l’attività 4,8 imprese ogni 100 registrate. Un dato che fa del Maceratese la seconda provincia delle Marche e la 79esima in Italia.

Ottima performance sul versante della sicurezza. Per quanto riguarda infatti l’indice di criminalità, cioè il totale delle denunce Macerata è l’ottava provincia d’Italia con 2.283 denunce ogni 100mila abitanti e la prima delle Marche. Mentre sulla speranza di vita alla nascita Macerata è al terzo posto è al quarto posto nelle Marche e al 35esimo in Italia con un’aspettativa di 82,9 anni. Ben al di sotto della media italiana sulla presenza di medici di base: nella nostra provincia ci sono 0,67 professionisti attivi ogni mille abitanti (in Italia 0,73): 83esimo posto in Italia e penultimo nelle Marche.

Sul fronte ambientale, bene la qualità dell’aria (misurata però solo nel capoluogo) che fa di Macerata la nona provincia d’Italia e la prima delle Marche. Malissimo invece per quanto riguarda le piste ciclabili, calcolate in metri ogni 100 abitanti. Nel Maceratese ce ne sono 1,45 metri ogni 100 abitanti: 89esimo posto in Italia e ultimo nelle Marche. Tanto per rendere l’idea nel Pesarese ce ne sono 21,52 metri ogni 100 abitanti. Infine la categoria cultura e tempo libero: che prende in esame la presenza di librerie, bar, ristoranti, piscine, indice di sportività. Macerata è l’unica provincia delle Marche che perso posizioni rispetto al 2021: -4, cioè il 55esimo posto in Italia e il penultimo nelle Marche.