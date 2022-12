ECCELLENZA - I rossoblu di Morganti espugnano il Carotti trascinati da Tonuzi, Zira ed Ercoli (vano il gol dell'ex di Iori). Pirotecnico 3 a 3 dei viola ad Urbino, a segno Stampella, Guzzini e Monaco. Uno a uno per i ragazzi di Bolzan a Colli del Tronto: apre le marcature Palmieri

Pirotecnino 3 a 3 del Montefano ad Urbino, 1 a 1 del Valdichienti Ponte a Colli del Tronto, blitz per 3 a 1 della Sangiustese nella tana della Jesina (0-3 a fine primo tempo). Altalena di emozioni al Montefeltro, casa della seconda forza del torneo, dove i viola conducono trascinati da Stampella e Guzzini, i locali accorciano con Morani, Monaco allunga nuovamente ma la doppietta di Calvaresi a cavallo dell’intervallo impone il pareggio che muove la classifica dei ragazzi di Mariani domenica prossima ospiteranno l’Atletico Azzurra Colli, che oggi impone la divisione della posta in palio nel big match della 14esima giornata di Eccellenza agli uomini di Bolzan, passati in vantaggio sugli sviluppi di un azione da destra: la palla arriva sul secondo palo dove insacca Palmieri. I rossoblu locali fissano il pari sempre nel primo tempo: palla tesa in area che Del Marro riesce ad anticipare e deviare in rete. Il Valdichienti domenica prossima riceveranno il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio (caduto per mano della Maceratese).

Exloit invece della Sangiustese di Morganti, che chiude in dieci per l’espulsione di Proesmans nella ripresa e cala il tris alla Jesina (vano il gol dell’ex di Iori su rigore) già nella prima frazione trascinata da Tonuzi e Zira (si involano verso la porta avversaria approfittando di errori grossolani dei difensori locali) e da Ercoli (di testa su traversone di Ciucani, complice l’uscita a vuoto del portiere). I calzaturieri al La Croce di Montegranaro sfideranno il Chiesanuova (0-0 contro il Fabriano Cerreto).

La cronaca di Urbino – Montefano. Pronti via (3′) e il Montefano sblocca: Stampella si fa trovare pronto sull’assist di Latini e segna lo 0 a 1. Dieci minuti dopo Palmucci calcia centralmente, servito da Morazzini. I viola sono in pieno controllo del match e al 16′ raddoppiano: Guzzini di prima intenzione raccoglie un passaggio di Palmucci e sigla lo 0 a 2. L’Urbino esce allo scoperto due giri di lancette più tardi, con Russo che manda sopra la traversa. Il gol locale è rimandato al 20′, grazie al rigore di Morani. Il Montefano non ci sta e trova immediatamente il terzo gol (23′): sugli sviluppi di un corner, Monaco lascia partite un destro che si infila sotto l’incrocio e cala il tris ospite (1-3). I gialloblu si rendono pericolosi tre volte con Carnesecchi. Prima tira fra le mani di Rocchi, poi viene murato da Postacchini ed infine manda a lato dalla lunga distanza. In pieno recupero l’Urbino accorcia nuovamente le distanze con il sinistro di Calvaresi. I padroni di casa completano la rimonta in avvio di secondo tempo, dopo appena un minuto, ancora con Calvaresi, da posizione ravvicinata. L’Urbino insiste e al 3′ Russo spedisce sul fondo una respinta di Rocchi, il quale si supera in seguito sull’incornata di Innocenti e sulla conclusione da fuori di Carnesecchi. Il Montefano sembra accusare il colpo ma si rifà sotto al 13′ con Bonacci, para Stafoggia. Carnesecchi va vicino alla tripletta al 19′, tiro contratto in angolo. Il viola Latini manca l’impacco preciso con la sfera al 22′, mentre venti minuti dopo l’ultima occasione dal match, ma Carnesecchi calcia centralmente. Finisce 3 a 3.

Il tabellino di Urbino – Montefano 3-3:

URBINO: A. Stafoggia, Nisi, Moricoli (1′ s.t. Tamagnini), Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Morani, Calvaresi (45′ s.t. Esposito), Innocenti, Russo (11′ s.t. Montesi), Carnesecchi. A disp.: D. Stafoggia, Haxhiu, Fiorentini, Cenerini, Lombardi, Sergiacomo. All.: Ceccarini.

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Alla, Moschetta, Monaco, Candidi (17′ s.t. Dell’Aquila), Guzzini (8′ s.t. Bonacci), Stampella (17′ s.t. De Luca), Palmucci (30′ s.t. Camilloni), Latini (45′ s.t. De Marco). A disp.: Viti, Meschini, Volponi, Boccanera. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Ercoli di Fermo (Aureli di San Benedetto – Hatidje di Macerata)

RETI: 3′ p.t. Stampella, 16′ p.t. Guzzini, 20′ p.t. Morani, 23′ p.t. Monaco, 46′ p.t. e 1′ s.t. Calvaresi.

NOTE: ammoniti: Palmucci, Morani, F. Camilloni. Angoli: 3-8.

Il tabellino di Jesina – Sangiustese 1-3:

JESINA: Minerva, Giovannini (15′ Trudo), Cameruccio, Campana, Borgese, Capomaggio (1′ s.t. Belfiore), Ciavarella, Garofoli, Iori, Jachetta, Nazzarelli. A disp.: Pistola, Campanelli, Sampaolo, Sampaolesi, Machedon, Zannini, Re. All.: Sfrappini.

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini, Capodaglio, Juvalè, Monserrat, Stortini, M. Ciucani (13′ s.t. Tarulli), Proesmans, Zira, Ercoli (43′ s.t. De Stefano), Tonuzi (28′ s.t. Merzoug). A disp.: Calcabrini, A. Ciucani, Paoloni, Iommi, Rotondo, Sguigna. All.. Morganti.

TERNA ARBITRALE: Lacerenza di Barletta (Bilò di Ancona – Giacomucci di Pesaro)

RETI: 5′ p.t. Tonuzi, 39′ p.t. Zira, 42′ p.t. Ercoli, 12′ s.t. Iori.

NOTE: espulso: Proesmans (doppia ammonizione).

Il tabellino di Atletico Azzurra Colli – Valdichienti 1-1:

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Alfonsi, Petrucci, Fazzini, Ciabuschi, Gesuè, Del Marro. A disp.: Castelletti, Alighieri, Spadoni, Acciarri, Albanesi, Zadro, Pignoloni, Montanari, Saponaro. All.: Stallone.

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Sopranzetti, Di Molfetta, Albanese, Triana, Sfasciabasti, Palmieri, A. Lattanzi, Minella. A disp.: Cingolani, Gesuelli, Morresi, Hoxha, Mazzieri, Del Gobbo, S. Lattanzi, Trillini, Del Brutto. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Pelaia di Pavia (Silvestri di Ascoli – Pizzuti di Macerata)

RETI: 28′ p.t. Palmieri, 38′ p.t. Del Marro