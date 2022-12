CIVITANOVA - Segnalazione alla polizia stradale, il conducente deve però essersi subito accorto dell'errore e si è fermato in una piazzola

Auto contromano in superstrada durante la notte. Qualche automobilista ha segnalato alla polizia stradale la presenza di una vettura, zona industriale di Civitanova, che aveva preso la corsia mare per andare in direzione monti. Questo intorno alle 3,15 di questa notte quando il centralino della Polstrada ha squillato per informare della presenza di una vettura che stava percorrendo la superstrada nella direzione sbagliata. La polizia stradale ha raggiunto la superstrada per controllare. Ma dell’auto nessuna traccia. L’automobilista si è certamente accorto di aver sbagliato carreggiata e raggiunta una piazzola ha girato per rimettersi nel corretto senso di marcia.