CIVITANOVA - Oggi pomeriggio "taglio del nastro" anche per l'albero in piazza

Tempo di accendere le luci anche a Civitanova alta. Oggi pomeriggio premuto il tasto on per albero di Natale in piazza e luminarie della città alta. Un borgo vestito a festa e gremito di giovani, bambini e famiglie animato per tutta la giornata dell’esibizione degli artisti di strada.

«Un momento sempre molto atteso – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica presente insieme agli assessori Claudio Morresi, Roberta Belletti, Giuseppe Cognigni, Ermanno Carassai e Manola Gironacci – che dà il via ufficiale alle festività anche nella città alta. L’albero e il presepe rappresentano un legame con gli elementi più significativi della nostra tradizione culturale e religiosa e saranno sicuramente una grande attrazione per tutta la città insieme alla “Casa di Babbo Natale” allestita al chiostro di San Francesco. Quest’anno abbiamo voluto dedicare il cartellone natalizio all’emozione. L’emozione di tornare a stare insieme e di vivere una città viva ed accogliente».

Inaugurati anche i presepi che sono allestiti in cinque punti della città e si trovano dalla famiglia Broglia, all’ex liceo Classico, alla chiesa Sant’Agostino, all’ex pescheria e al convento Frati Cappuccini. Si tratta di capolavori dei maestri presepai, provenienti anche da Napoli.

Successo anche per l’iniziativa “Mani in pasta e storie in festa” organizzata dell’associazione Sted. Ogni portone è stato decorato grazie a “Ghirlandando”, l’iniziativa delle “Sentinelle del mattino” in collaborazione con Deva Ars, circolo fotografico Il faro e gli stessi cittadini di Civitanova Alta. E per concludere la giornata di festa visite alla pinacoteca civica “Moretti” e concerto Gospel nello Spazio Multimediale San Francesco. A Civitanova, negli spazi del lido, grande successo per l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale allestita dalla Proloco.