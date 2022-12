I venti anni della Scuderia Marche

ANNIVERSARIO - Circa 120 iscritti al club hanno festeggiato con un pranzo convivale al ristorante Villa del Cerro di Cingoli. Ospite d’onore il presidente Asi dottor Alberto Scuro

La Scuderia Marche spegne 20 candeline, ospite d’onore il presidente Asi Alberto Scuro. Domenica circa 120 iscritti al club hanno festeggiato con un pranzo convivale al ristorante Villa del Cerro di Cingoli. Per l’occasione presenti autorità dell’Asi, amministratori locali e la presidente della Croce Rossa Italiana di Macerata

«È stato un sincero e caloroso abbraccio – si legge in una nota – quello che ha stretto gli iscritti della Scuderia Marche Club Motori Storici durante i festeggiamenti del ventennale dell’associazione, celebrato nel ristorante Villa Del Cerro di Cingoli con un pranzo pre-natalizio con circa 120 partecipanti. Venti anni che costituiscono un lungo e vittorioso percorso attraverso le più belle strade delle Marche e d’Italia, a bordo di fantastici gioielli d’epoca con l’obiettivo di promuovere il motorismo storico e anche i territori attraversati».

Presenti all’appuntamento, splendidamente condotto dalla giornalista Daniela Gurini, anche autorità nazionali dell’Asi e amministratori locali che in tanti anni di storia hanno insieme collaborato per far nascere eventi bellissimi, progetti di beneficenza e sincere amicizie. Tra questi non poteva mancare il presidente nazionale dell’Asi, il Dottor Alberto Scuro, considerando che l’attuale manifestazione di punta della Scuderia Marche, la Sibillini e Dintorni, è stata inserita proprio quest’anno tra i dieci eventi più importanti di tutto il territorio italiano su oltre 2500 appuntamenti.

«Esserci, oltre ad essere un grande piacere, era anche quasi d’obbligo – ha detto il presidente Scuro – sia per il legame che mi unisce a questi territori bellissimi e unici, sia perché in 14 anni di attività la Sibillini e Dintorni ha raccolto ben 13 Manovelle d’Oro, il massimo riconoscimento dell’Asi. Questa è la testimonianza di un lavoro eccellente fatto con attenzione e passione di cui la vostra regione deve andare orgogliosa».

LA STORIA – Era il 2002 quando, per volontà di Fausto Tronelli, Danilo Zampaloni, Massimo Serra, Pino Nardi, Annalisa Hoffman e Mario Pietrella nasceva la Scuderia Marche con l’ambizione di essere da subito un club internazionale attraverso l’organizzazione del Concorso di Eleganza Villa Conti.

«Eravamo animati da grande passione ed esperienze pregresse – spiega il presidente Tronelli – in pochi anni il Concorso di Eleganza ottenne sempre più consensi fino alla consacrazione del 2006 quando venne presentato allo stand Asi del salone Retromobile di Parigi e poi al Classic Essen in Germania. Questo ci permise di fare il salto di qualità e avere dei partecipanti internazionali provenienti da paesi come il Lussemburgo, la Svizzera, la Spagna e ovviamente Francia e Germania, elevando la nostra manifestazione ai primissimi posti in Italia, subito dopo quello di Villa d’Este». Nel 2009 il concorso viene sostituito con l’evento Sibillini e Dintorni che sotto una diversa tipologia di manifestazione vede la partecipazione di automobili ante guerra di particolare interesse culturale ed estetico.

SOLIDARIETA’ – Importante anche la solidarietà, in particolare il sostegno dato ai progetti sociali della Croce Rossa Italiana, partner dell’evento fin dalla prima edizione come raccontato dalla presidente Rosaria del Balzo Ruiti, a sua volta presente alla conviviale. Tra gli invitati anche amministratori che hanno intrapreso collaborazioni con la Scuderia come il sindaco di Urbisaglia Paolo Giubileo e il consigliere di Appignano Osvaldo Messi, due dei Comuni che proprio la scorsa estate hanno ospitato la Sibillini e Dintorni per la sua prima edizione all’interno del Circuito Tricolore.

RICONOSCIMENTI – Durante il pranzo sono stati consegnati diversi premi e riconoscimenti: ben quattro Targhe Oro per auto d’epoca omologate Asi, targhe ai fondatori, ai consiglieri ed ai presidenti dei club amici come Giovanni Ricci per La Manovella del Fermano, Franco Casamassima per il Camsa di Ancona ed Emanuela Ghini per il Chc di Cesena. Per l’Asi, oltre al Dottor Alberto Scuro, erano presenti il presidente della Commissione Manifestazioni Ugo Amodeo e il consigliere federale Maurizio Speziali. Dopo il tradizionale taglio della torta, seguito dalla speranza di altrettanti anni di gloriosa attività a bordo delle più affascinanti automobili d’epoca, sono state consegnate a tutti i partecipanti le spillette del club e delle bottiglie di vino rosso appositamente imbottigliato per l’evento con lo scopo brindare ad una nuova ed entusiasmante stagione futura.