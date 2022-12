L'EVENTO sta registrando un grande interesse. Il Comune propone, oltre alla serata in presenza al "Velluti", un collegamento online al "Lanzi"

Tutto confermato per l’incontro con il filosofo e studioso Umberto Galimberti, in programma il 6 dicembre alle 21.15 a Corridonia. Per l’occasione, viste le numerose richieste di partecipazione il comune ha allestito la serata in presenza al teatro Velluti, mentre al teatro Lanzi verrà effettuato il collegamento online tramite un apposito cablaggio realizzato ad hoc per consetire un collegamento tra i due teatri cittadini con una buona qualità audio e video e permettere un maggior afflusso di persone. «In questo modo abbiamo cercato di consentire la partecipazione ad un numero più alto possibile di persone anche se purtroppo molti interessati da tutto il territorio regionale che avevano manifestato il desiderio di partecipare non potranno essere presenti – sottolinea l’assessore alla cultura Massimo Cesca – restano valide le precedenti prenotazioni effettuate sul sito Eventbrite per l’appuntamento del 10 novembre rinviato». All’ingresso del teatro verrà richiesta l’esibizione del biglietto inviato via email entro le 21.15, in quanto subito dopo i posti non occupati verranno assegnati agli interessati senza prenotazione. «Stiamo cercando di attrezzare Corridonia per ospitare manifestazioni di alto spessore – conclude Cesca – con l’abbiettivo di ricreare un clima ed un’immagine sempre più positiva della città, che possa diventare sempre più attrattiva per le persone e le aziende».