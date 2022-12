POLLENZA - Gli Amici dello Sferisterio danno appuntamento a sabato 3 dicembre alle 17 nella Sala nobile del Comune. Saranno presenti gli autori, il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio

Dopo le giornate verdiane di ottobre, gli Amici dello Sferisterio proseguono la loro attività con un appuntamento “fuori dal pentagramma”. Sabato 3 dicembre alle 17 nella Sala nobile del Comune di Pollenza (primo piano del palazzo, in piazza della Libertà) ospiteranno la presentazione del libro “Elisabetta, la regina infinita” (edizione Garzanti). Saranno presenti gli autori, il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio.

«Nel libro scritto a quattro mani, muovendosi lontano dai profili biografici fatti di gossip e di veri o presunti scoop, i due autori distillano con humour il senso profondo di una vita straordinaria – si legge nella nota degli organizzatori – e celebrano con pura passione e divertita riverenza la sovrana con il racconto della favola di una regina che sembra aver sfidato le leggi del tempo e di cui tutti continuiamo a subire l’infinito fascino anche dopo la sua scomparsa.

Dal giorno dell’incoronazione, cerimonia alla quale partecipò come legato pontificio il cardinale Fernando Cento originario di Pollenza, la fama e la popolarità di Elisabetta II non hanno fatto che aumentare. Nel suo ruolo pubblico ha vissuto in prima persona cambiamenti storici epocali, attraversando guerre mondiali e tempeste politiche. Come capo della famiglia Windsor ha dovuto affrontare scandali e tragedie, divorzi e rappacificazioni. La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena per tutti questi anni l’ha trasformata in un mito.

Alberto Mattioli è giornalista, esperto d’opera, collabora con molti teatri e riviste italiani e internazionali. Ha scritto sei libri, tre libretti d’opera, molti saggi e qualche migliaio di articoli. Con Garzanti ha pubblicato Meno grigi più Verdi (2018), Il Gattolico praticante (2019), Pazzo per l’opera (2020) e Un italiano a Parigi (2021).

Marco Ubezio è un avvocato con la passione per la monarchia inglese. E’ ideatore e responsabile di una pagina Facebook dedicata alla sovrana di grande successo. Ha partecipato alla trasmissione televisiva Rischiatutto scegliendo come tema proprio la regina Elisabetta II.