IL BILANCIO della riunione fra i vertici dell'amministrazione comunale, il luogotenente Silvio Mascia, comandante della stazione carabinieri e il sottotenente Cristian Mucci, comandante del Norm della Compagnia di Civitanova, per fare il punto sulla situazione sulla sicurezza nel territorio

Il sindaco Antonio Bravi, il vice sindaco Mirco Scorcelli, l’avvocato Cesare Micheli, delegato alla sicurezza per il Comune di Recanati e la comandante della Polizia locale di Recanati Gabriella Luconi hanno incontrato il luogotenente Silvio Mascia, comandante della stazione carabinieri di Recanati e il sottotenente Cristian Mucci, comandante del Norm della Compagnia carabinieri di Civitanova per fare il punto sulla situazione della sicurezza nel comune.

«Nell’incontro, voluto e richiesto al sindaco dall’avvocato Micheli, in adempimento dell’incarico ricevuto, si è preso atto che la situazione nel territorio di Recanati si deve considerare buona, atti di violenza e furti sono molto inferiori rispetto a quelli che si verificano in altre località, l’episodio dell’accoltellamento avvenuto in estate può essere considerato un caso sporadico e del tutto imprevedibile, questo ovviamente non significa sottovalutare la situazione o abbassare il livello di guardia – si legge in una nota del Comune – . Alcuni problemi si sono riscontrati nelle aree del centro storico per schiamazzi e trambusti specialmente nel fine settimana ma si tratta di casi limitati, che si riferiscono a zone ben precise e note per la presenza di una considerevole concentrazione di giovani».

Prosegue la nota: «Altra questione all’ordine del giorno sono state le segnalazione di danni di modesta entità ma diffusi presso parchi e luoghi pubblici. La situazione è sotto il monitoraggio delle forze dell’ordine e per cercare di risolvere questa problematica si sta valutando l’ipotesi di intervenire anche attraverso educatori di strada che possano coinvolgere i giovani, capire il loro disagio ed aiutarli e supportarli. Si è parlato anche della possibilità di ampliare il sistema della videosorveglianza integrandolo con le telecamere già istallate al fine di consentire un maggior controllo. Carabinieri e Polizia Locale hanno confermato che è necessaria una stretta collaborazione tra il loro personale al fine di garantire un monitoraggio completo e dettagliato su tutto il territorio. Si è poi verificato che l’organico del personale della polizia locale, essendo stato rafforzato, è più adeguato in relazione alla popolazione anche in riferimento ai numeri del personale impiegato negli altri comuni del territorio.

Infine è stata affrontata la questione delle truffe on line soprattutto a danno delle persone anziane non abituate all’uso di strumenti informatici ma non solo, un fenomeno in forte crescita a livello globale e per questo la soluzione più opportuna sembra quella di avviare incontri con esperti del settore che possano aiutare le persone a capire e identificare più facilmente le possibili minacce che purtroppo sono in costante evoluzione quindi anche difficili da individuare».