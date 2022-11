CIVITANOVA - La 21esima edizione è stata dedicata a raccogliere fondi per l'associazione

D’obbligo l’abito da sera, una rosa rossa e la generosità. Look e spirito con cui si è svolta, ieri, la Festa della rosa (edizione numero 21) del club Inner Wheel di Civitanova, che ha raccolto 1.500 euro da donare alla Croce verde.

Una occasione che ha unito eleganza alla solidarietà per portare un aiuto, grazie alla cena al ristorante Petè di Civitanova, a cui hanno partecipato oltre cento invitati, accolti dalla presidente del club, Roberta Pizzarulli. Tra i presenti i volontari della Croce Verde e anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. «E’ stato un grande successo, molte presenze, molte adesioni ed altrettante condivisioni, che hanno riportato la giusta importanza a questa festa storica, ideata all’insegna del service benefico» commenta Inner Wheel. Al termine della serata il presidente della Croce Verde, Maurizio Petrucci, ha condiviso l’importanza di progetti per la diffusione, nelle scuole, di formazione per le pratiche di primo soccorso. La serata è stata accompagnata dalla musica del dj Ezio Mancini. Tra chi ha partecipato la board director del direttivo internazionale dell’International Inner Wheel, Cinzia Tomatis, past Governatrice del Distretto 209. Roberta Pizzarulli ha ringraziato tutti i partecipanti che hanno consentito alla buona riuscita dell’evento.