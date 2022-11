CIVITANOVA - Era una freelance, iscritta all'ordine dal 2013. Lascia i genitori e una sorella, il funerale domani alle 10 nella chiesa di San Gabriele

Una malattia l’ha portata via a 51 anni. Raffaela D’Adderio, giornalista freelance è morta ieri a Civitanova a causa di una malattia. Iscritta all’ordine nella categoria pubblicisti dal 2013, D’Adderio aveva lavorato per il Corriere Adriatico, per alcuni siti web e tv locali raccontando la città dal suo punto di vista. Un dolore per i familiari, il papà Annibale, la madre Maria Teresa e la sorella Daniela e le amate nipotine Serena e Sofia. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Gabriele. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Terra e cielo.