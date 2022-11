CIVITANOVA - Controllo della Guardia di finanza in un market. Il titolare, un cinese, non aveva i permessi necessari per la vendita. Rischia fino a 7.500 euro di multa

Milleduecento bottiglie di alcolici in vendita senza autorizzazione in un market: scatta il sequestro. Trovati, nella stessa attività oltre 31 chili di prodotti ittici, dai granchi alle mazzancolle alle ostriche, che erano stati messi in vendita ma senza la documentazione per tracciarne la provenienza. Anche questi prodotti sono stati sequestrati. Tutto nasce da un controllo del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Macerata all’interno di un market di proprietà di un commerciante cinese.



Tra gli indirizzi dell’accertamento il contrasto all’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti insicuri per la salute. I finanzieri nel corso dell’accertamento hanno sequestrato 1.287 bottiglie di alcolici e superalcolici (circa mille litri) che erano in vendita nel market (che a Civitanova è aperto da tempo). Il problema è che il titolare non aveva l’autorizzazione che viene rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso del controllo, svolto con personale dell’Asur, sono stati anche sequestrati gli oltre 31 chili di prodotti ittici. Il commerciante rischia sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 7.500 euro. I finanzieri svolgeranno anche verifiche fiscali sull’attività del commerciante cinese.