PARTITA la nuova campagna informativa di Contram Mobilità

“Repetita iuvant” dicevano gli antichi e anche Contram Mobilità si ispira ai saggi consigli del passato con il nuovo format “Buone Norme a bordo!”. Si tratta di dieci suggerimenti, accompagnati da simpatiche illustrazioni, per vivere il viaggio in autobus in sicurezza e nel rispetto di tutti. Dieci buone norme, appunto, da rispettare a bordo dei pullman che potrebbero sembrare scontate ma non lo sono affatto ed è sempre bene ripassarle.

Per questo, ogni settimana uno dei suggerimenti sarà approfondito sui canali social aziendali. Indicazioni utili per conoscere le regole a bordo e fuori bordo. Ad esempio: n°5 : su ogni bus c’è un posto di cortesia che deve rimanere disponibile per tutti gli utenti con fragilità e per chiunque abbia bisogno di stare seduto; n°9 : la fermata va sempre prenotata, sia per scendere cliccando sugli appositi pulsanti, sia per salire quando si è in fermata alzando un braccio all’approssimarsi del bus.

1 – Non distrarti, e non stazionare nei pressi del Bus.

2 – Non distrarre il conducente durante il viaggio.

3 – Non sporcare o danneggiare il bus.

4 – Oblitera il biglietto appena entri nel bus.

5 – Tieni libero il posto di cortesia.

6 – Nel bus siediti. Se resti in piedi, reggiti agli appositi sostegni.

7 – All’interno del bus, occupa solamente un posto a sedere.

8 – Non disturbare i passeggeri durante il viaggio.

9 – Prenota la fermata: salita e discesa.

10 – Animali a bordo: sono ammessi solo sedi piccola taglia, dentro il trasportino e/o con museruola, pagando il biglietto.

maggiori informazioni al numero verde 800 037 737, consulta google.it/maps per orari e itinerari e scarica l’App Contram Mobilità per localizzare i bus in tempo reale sulla mappa, comprare i biglietti e molto altro.