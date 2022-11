CORRIDONIA - Il giovane ha anche rifiutato di farsi identificare dai militari, insultandoli e cercando di scappare. Una volta bloccato ha reagito ed è finito in manette

Prima aggredisce un giovane, poi minaccia la titolare di un bar. All’arrivo dei carabinieri rifiuta di farsi identificare e prova ad allontanarsi, ma viene bloccato e colpisce con un pugno uno dei militari. Arrestato un 21enne di Corridonia. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un locale del centro. Lì il ragazzo aveva minacciato la titolare e in precedenza aggredito un altro giovane. Proferendo frasi ingiuriose ai militati giunti sul posto ha rifiutato di farsi identificare, cercando di eludere il controllo scappando. E’ stato bloccato e in quel frangente concitato ha sferrato un pugno al volto di uno dei carabinieri, procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il 21enne dovrà rispondere di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato e posto ai domiciliari fino all’udienza di convalida che si è svolta domenica. Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa fissando il dibattimento per il prossimo 23 novembre.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, in particolare per prevenire e reprimere i reati in genere, le numerose pattuglie dispiegate hanno intensificato le verifiche nei luoghi ritenuti più sensibili o dove è stato avvertito maggior degrado da parte dei cittadini. Nello specifico, nel centro storico di Macerata, sono state impiegate in diverse occasioni anche delle pattuglie a piedi i cui militari hanno mantenuto contatti ambientali con cittadini ed esercenti. Il bilancio generale del servizio comprende altri due arresti. Una 42enne di Corridonia è stata trasportata in carcere a Pesaro dopo la condanna del tribunale di Macerata per la continuazione nei reati di estorsione e violazione di domicilio, commessi nel 2015 a Civitanova, alla pena della reclusione di 5 anni e 10 mesi 10 e al pagamento di 2mila euro di multa. A Treia, invece, i carabinieri della locale stazione hanno proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità guineana poiché colpito da un ordine di carcerazione dovendo espiare il residuo pena di un anno di reclusione a seguito di condanna in via definitiva inflitta nel 2017 dal tribunale di Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ora è in carcere a Fermo.