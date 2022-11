CIVITANOVA - Ecologisti e Uniti per Civitanova plaudono al nuovo eco-murales e lanciano le loro proposte

Gli ecologisti di Più Eco e Valore umano di Tonino Quattrini plaudono al murales eco proposto dall’amministrazione Ciarapica e rilanciano: «piccolo passo, ma occorre fare di più». Le civiche ecologiste che alle amministrative avevano appoggiato al ballottaggio Ciarapica assieme al candidato sindaco Vinicio Morgoni, sottolineano la proposta dell’eco murales per il decoro della città, ma chiedono anche un maggior impegno in questa direzione: «È un piccolo passo importante – sostiene il responsabile di Più Eco, Tonino Quattrini – ma ciò non è sufficiente. L’iniziativa deve essere il primo passo che l’amministrazione Ciarapica può e dovrebbe mettere in atto per Civitanova. Più Eco è disponibile ad un confronto e a collaborare. Proponiamo di prendere atto della legge che norma lo sviluppo degli spazi verdi urbani con la messa a dimora di alberi in relazione ai nuovi nati, e istituisce l’obbligo per i comuni di pubblicazione del bilancio arboreo di fine mandato. Occorre istituire il comitato per lo sviluppo del verde pubblico, che produce annualmente una relazione sull’attuazione della Legge, e viene dato il via ad un percorso per arrivare al censimento degli alberi cosiddetti monumentali. Le amministrazioni comunali, sono chiamate a creare le cosiddette cinture verdi per delimitare gli spazi urbani».

Parla invece di cultura Uniti per Civitanova con il responsabile del settore Francesco Frattaruolo: «Civitanova è una bellissima città con un potenziale culturale molto alto. A tal proposito, a nostro avviso, bisognerebbe organizzare, tra le altre cose, una politica che punti alla creazione di un museo che raccolga la testimonianza storica di tutte le arti cittadine al fine di poter sviluppare il progetto per un’unica struttura museale della nostra città. Uniti per Civitanova crede fermamente che continuare a polemizzare sull’argomento legato al tornio o creare una soluzione esclusiva che riguardi il museo della carta possa limitare fortemente la crescita culturale della città. Tutto questo potrà essere realizzato soprattutto grazie al supporto del sottosegretario alla cultura “Vittorio Sgarbi” che, attraverso un progetto ben strutturato, renda possibile accedere ai fondi del Pnnr. Su questo il sindaco sa che noi daremo il nostro contributo».