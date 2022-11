CIVITANOVA - Prodotti acquistati da McDonald's e poi abbandonati su di un tavolo di Villa Eugenia. Una residente: «Spettacolo desolante»

Resti di patatine, cartoni del Mc Donald, sacchetti, bicchieri. Ogni giorno questo è lo spettacolo che i residenti di Villa Eugenia a Civitanova trovano nel parco vicino casa, uno spazio verde frequentato da molti che abitano nelle vicinanza, con giochi e spazio per i cani.

Peccato che da un po’ c’è sempre qualcuno che fa merenda occupando il tavolo e la panchina e poi lascia tutto lì abbandonando rifiuti e sporcizia.

«E’ sempre così, si siede, consuma e abbandona tutto lì – racconta una residente, Arianna -. Qualche coscienza civica poi passa a ripulire quello che il sudicione di turno ha lasciato, consentendogli tra l’altro di riutilizzare panchina e tavolo puliti e riordinati. C’è sempre la stessa tipologia di rifiuto ed è un peccato perché non si può aspettare che passi la nettezza urbana, ciascuno di noi dovrebbe fare la propria parte per lasciare pulito e invece ogni giorno è la stessa storia». Nel parco inoltre era presente anche un cestino che però qualche vandalo ha danneggiato e sradicato. «E’ uno spettacolo desolante e una storia infinita. Si fa un gran parlare di tematiche ambientali, ma finché ciascuno non farà la propria parte è inutile. Si può e si deve partire anche lasciando pulito dove si è mangiato. E non si obietti che sono ragazzini – prosegue la residente – se sono in grado di uscire da soli devono portare con sé anche un corredo di senso civico e di regole di convivenza nella società prima di uscire da casa».