FATINE - Iginio Straffi sui nuovi progetti: «Per il reboot stiamo facendo un grosso lavoro a livello di scrittura, insieme ad autori italiani e americani per fondere le sensibilità di tutte e due le culture». Dovrebbe esordire in tv nel 2024. Sulla pellicola invece, sarà la trasposizione de "Il fabbricante di lacrime"

Le fatine più amate appariranno in una nuova serie della saga delle Winx, per un debutto in tv nel 2024, quando la serie originale compirà 20 anni. Un progetto di cui ha parlato all’Ansa Iginio Straffi, che delle Winx è il creatore con la sua casa d’animazione, Rainbow che ha fondato nel 1995 a Recanati (ora la sede è a Loreto). Le fatine hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate negli schermi di 150 Paesi. In cantiere c’è adesso anche un film live action sulle Winx, la serie animata per Netflix Mermaid magic e la trasposizione cinematografica del bestseller “Il fabbricante di Lacrime”. «Per il reboot delle Winx stiamo facendo un grosso lavoro a livello di scrittura, insieme ad autori italiani e americani per fondere le sensibilità di tutte e due le culture. Verrà realizzata in cgi e sarà molto più spettacolare del passato». Le fatine hanno da poco avuto anche una versione in serie live action per Netflix, Fate: The Winx saga, conclusa con la seconda stagione.

Dalla serie ora si lavora al film live action. «Nella serie ci siamo concentrati sulle relazioni interpersonali delle protagoniste e la vita scolastica nel college di Alfea. Nel film manterremo questi elementi, ma come nella saga di Harry Potter o di Spider man daremo molto spazio anche alla parte fantasy e spettacolare – spiega Straffi -. Sicuramente lo realizzeremo in partnership con un grande studio americano». Il film quando uscirà? «l’obiettivo è alla fine dell’anno prossimo – dice Straffi – è la trasposizione cinematografica de Il fabbricante di lacrime di Erin Doom». Fra i nuovi progetti c’è la serie animata per Netflix Mermaid magic, «con protagonisti sirene e tritoni che vivranno avventura sulla Terra per salvare il proprio mondo. Unirà racconto fantastico, avventuroso e commedia» conclude Straffi.