RICORDO - Domenica 6 novembre andrà in scena a Fermo la tappa del campionato regionale di motocross Fmi, valido per le selezioni di gara Mx1, Mx2 e Mini Cross. Un appuntamento organizzato anche in ricordo del 23enne di Potenza Picena morto lo scorso anno in un incidente stradale

Un mix di emozioni dato dal sano agonismo caratterizzato dal rombo dei motori a due ruote artigliate e nostalgici ricordi mossi verso chi, purtroppo, non è più in vita. Domenica prossima, 6 novembre, grazie all’impegno organizzativo del team Ippogrifo, sulla pista fermana di “Monterosato”, andrà in scena la rinnovata tappa del campionato regionale di motocross Fmi, valido per le selezioni di gara Mx1, Mx2 e Mini Cross. Un appuntamento organizzato anche in ricordo di Luca Corradini, con il primo memorial a prendere la scena appositamente dedicato al 23enne di Potenza Picena, pilota della disciplina venuto prematuramente a mancare lo scorso anno a causa di un incidente stradale. «Luca è stato un grande appassionato di motori – commentano commossi gli organizzatori -. Carattere dinamico, contraddistinto dal perenne sorriso in volto. Lo ricordiamo come una persona aperta e solare, sempre ben disposta a rivolgere una parola positiva per tutti. Luca, inoltre, non mancava mai di prestarsi simpaticamente allo scherzo verso chiunque».

L’appuntamento è dunque per il fine settimana alle porte, ai cancelletti di partenza del noto tracciato fermano. Tutti i partecipanti delle categorie Mini Cross verranno omaggiati con prodotti per la lubrificazione del mezzo. Oltre ai canonici premi, verrà assegnato un riconoscimento speciale per tutte le categorie in memoria di Luca.