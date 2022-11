BRAVATA - Il ragazzo, studente di Monte Urano, si è introdotto all'interno dell'edificio di via Aldo Moro, danneggiando porte e suppellettili. Ha buttato giù le sedie, i tavoli, le scrivanie e distrutto mobili. E' stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona

Festeggia la notte di Halloween in un locale e poi devasta l’Agenzia delle Entrate di via Aldo Moro. Una bravata è costata una denuncia per danneggiamento ad un studente incensurato di Monte Urano, che ha compiuto da poco 19 anni. La notte del 31 ottobre è andato a Civitanova per festeggiare Halloween in un locale.

Ma all’uscita, probabilmente ubriaco, si è introdotto all’interno degli uffici dell’Agenzia delle entrate di via Aldo Moro e ha messo a soqquadro uffici e locali: ha sfasciato una porta e buttato giù sedie, tavoli, scrivanie distruggendo mobili e suppellettili.

Gli uffici sono rimasti chiusi per le festività e solo ieri al ritorno in uffici i dipendenti hanno trovato il caos. Nulla è stato trafugato. Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e dei locali i carabinieri della stazione di Civitanova sono riusciti a risalire all’autore di quei danneggiamenti per svariate migliaia di euro. Ancora sconosciute le motivazioni del gesto. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato.