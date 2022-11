TOLENTINO - Giuseppe Ranzuglia aveva 95 anni, ieri era stato investito lungo viale Brodolini. Si è spento all'ospedale di Torrette, dove era stato trasportato con l'eliambulanza

di Francesco Marsili

Non ce l’ha fatta Giuseppe Ranzuglia, il 95enne che ieri pomeriggio è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Giacomo Brodolini. Troppo gravi i traumi riportati, l’anziano si è spento all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove era stato trasferito in eliambulanza.

Agli operatori del 118, accorsi sul luogo dell’incidente, le sue condizioni erano apparse subito gravissime: l’uomo era privo di conoscenza e aveva riportato diversi traumi a seguito dell’impatto con l’autovettura che lo ha sbalzato alcuni metri più avanti.

Erano circa le 16 di ieri quando Ranzuglia è stato travolto da una Volkswagen Polo guidata una 38enne nei pressi dell’ospedale cittadino, non molto distante dalla abitazione del 95enne.

È possibile venga tato ancora stabilito se si procederà con l’autopsia. «Giuseppe era sempre presente allo stadio per seguire la squadra del Tolentino sin da quando era giovane – ricorda Marco Romagnoli, presidente dell’ Unione sportiva Tolentino – prima che sua moglie morisse venivano sempre insieme».