Travolto da un’auto sulle strisce: è grave

TOLENTINO - Investito un 95enne in viale Brodolini: soccorso in eliambulanza, è stato trasferito a Torrette. A guidare la vettura una 38enne, anche lei in ospedale per accertamenti

1 Novembre 2022 - Ore 17:31 - caricamento letture

Travolto da un’auto, grave un anziano. E’ successo a Tolentino, in viale Giacomo Brodolini, vicino l’ospedale San Salvatore, poco dopo le 16,30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. Secondo i primi accertamenti l’uomo, 95 anni e residente nella zona, è stato investito da una Polo condotta da una 38enne mentre stava attraversando sulle strisce. E’ stato sbalzato a diversi metri di distanza. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia stradale e polizia locale. Viste le condizioni dell’uomo, che all’arrivo dei soccorritori era incosciente, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato allo stadio Della Vittoria e l’anziano è stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona. E’ in prognosi riservata. Anche la 38enne è stata trasferita per accertamenti al punto di primo intervento di Tolentino, non avrebbe riportato traumi. (fra. mar.) (servizio in aggiornamento)

