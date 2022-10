PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'esterno della Civitanovese decisivo per il blitz nella tana della Passatempese, l'attaccante del Corridonia firma l'exploit a Marina Palmense. L'eterno bomber del Potenza Picena prima sbaglia un rigore poi realizza il gol del 2 a 0 (sblocca Dutto). Pareggiano Matelica e Casette Verdini, oltre all'Aurora Treia (contro il Monturano Campiglione)

di Michele Carbonari

Corre sempre più forte la capolista del girone B di Promozione: la Civitanovese. L’esterno offensivo Martin Garcia regala l’ennesimo blitz in trasferta, stavolta nella tana della Passatempese, sempre nella ripresa (leggi l’articolo).

Dopo otto giornate c’è già il vuoto alle spalle dei rossoblu di Nocera, che vantano cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Aurora Treia. I ragazzi di Passarini dividono la posta in palio (1-1) sul difficile campo del Monturano Campiglione, grazie al gol di Piancatelli (servito da Di Francesco). Pari e patta anche nella sfida maceratese fra Matelica e Casette Verdini (che chiude in dieci): Aquila, su rigore ad inizio secondo tempo, risponde a Romanski, tocco sotto dopo l’assist di Russo. Il Potenza Picena porta a casa il bottino pieno nel “derby” contro la Cluentina: Dutto in mischia e l’eterno Cerbone (che manda anche un rigore sul palo) di testa sull’angolo di Telloni firmano il successo all’inglese. Preziosa anche la vittoria di misura del Corridonia, corsaro in trasferta contro la Palmense: determinante Ogievba, sulla ribattuta del portiere. Riposava il Trodica.

La top 11 (3-4-3): Giachetta (Potenza Picena); Brandi (Cluentina), Tidei (Casette Verdini), Mosquera (Potenza Picena); Piancatelli (Aurora Treia), Ciucci (Corridonia), Mancini (Potenza Picena), Strupsceki (Civitanovese); Garcia (Civitanovese), Ogievba (Corridonia), Ginesi (Matelica). All.: Rossi (Corridonia).

I personaggi della settimana: Martin Garcia (Civitanovese) e Destiny Ogievba (Corridonia). Gol decisivi per gli obiettivi, completamente opposti, delle rispettive squadre. Della fuga per la promozione in Eccellenza quello dell’argentino in forza ai rossoblu, della corsa verso la salvezza per il 20enne rossoverde.