CIVITANOVA - Presentato Teen Star: dal 9 novembre una serie di appuntamenti dedicati a ragazzi e ragazze di 13 e 14 anni per parlare di educazione affettiva e sessuale. L'assessore Capponi: «Siamo felici ed orgogliosi di poter avviare un percorso che sostenga i nostri adolescenti ad avere una consapevolezza ed informazioni corrette»

Al via un corso di educazione affettiva e sessuale per ragazzi di 13 e 14 anno promosso dall’assessorato ai Servizi sociali e dal centro per la Famiglia.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina, in conferenza stampa, dall’assessore ai servizi educativi e formativi Barbara Capponi, alla presenza di Vania Giorgetti, pedagogista dell’Asp Paolo Ricci e Selene Bacchiocchi, referente tecnico del progetto. L’iniziativa, denominata Teen Star, è un programma internazionale (56 nazioni) di educazione affettiva e sessuale per adolescenti che tiene conto della totalità della persona, che ha ottenuto notevoli risultati nelle realtà in cui ha operato. Il Teen Star si rivolge a ragazzi e ragazze nati nel 2008 e 2009, e prevede un percorso volto alla conoscenza di sé, alla scoperta del valore e della bellezza della corporeità, per prepararsi ai rapporti affettivi e interpersonali, a prendere decisioni consapevoli, libere e responsabili.

Il programma si svolgerà attraverso 12 incontri, con cadenza settimanale (il mercoledì) dalle ore 15 alle ore 16, presso l’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci. «Siamo felici ed orgogliosi di poter avviare un percorso che sostenga i nostri adolescenti ad avere una consapevolezza ed informazioni corrette sull’affettività e la sessualità – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – nell’ottica della prevenzione concreta questo cammino, nel pieno spirito di crescita umana e culturale di Civitanova città con l’infanzia, segue il corso già realizzato la scorsa primavera per i genitori, con l’obiettivo di fornire un linguaggio e una base comune per affrontare insieme le tante dinamiche relative alle relazioni affettive e alle spinte fisiologiche del tutto naturali tipiche dell’età adolescenziale. L’iniziativa mira a fornire strumenti di conoscenza nel rispetto reciproco, e siamo certi che sarà un importante aspetto di crescita a tutto tondo per i nostri giovani, che aspettiamo numerosi».

All’incontro con la stampa è intervenuto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, che si è complimentato con gli organizzatori e con l’assessore Capponi per questa ulteriore proposta di rilievo su tematiche legate al mondo giovanile, come è successo domenica al Varco con la giornata dedicata all’orientamento scolastico. «Proprio ieri – ha riferito il sindaco – ho partecipato al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, dove si sta lavorando anche ad un piano di prevenzione dei disagi giovanili, problematiche importanti che vanno affrontate a 360 gradi mettendo in rete famiglie, comune, scuole, associazioni e i professionisti capaci di intercettare i disagi, prima che diventino devianze. Domani in una scuola di Civitanova, parleremo di contraffazione». Prima dell’avvio del progetto Teen STAR è previsto un incontro di presentazione a cui sono stati invitati i genitori. Il primo si svolgerà domani, alle 18,30, presso la sede del Paolo Ricci. Il primo incontro per i giovani si svolgerà il prossimo 9 novembre, alle ore 15 e durerà fino a febbraio. Gli incontri sono gratuiti e in presenza. Disponibilità di posti limitata.