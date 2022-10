TOLENTINO - Al Politeama l'esposizione dell'artista visitabile dal 29 ottobre al 13 novembre con ingresso libero

Pittore innovativo, Marco Sciame si è distinto nella scena artistica contemporanea per la sua tecnica originale, caratterizzata da un divisionismo lineare accompagnato da frazionamenti e sfasamenti che definiscono la linea, il colore e la visione. Il Politeama di Tolentino ospita la mostra personale dell’artista “Parallelo Cromatismo. Frammenti e sfasamenti di un divisionismo lineare”, che sarà visitabile dal 29 ottobre al 13 novembre con ingresso libero.

La pittura di Marco Sciame si compone d’una visione frammentata e ricomposta con evidente disparità. La tecnica del divisionismo crea una sequenza di linee parallele che ricostruiscono l’immagine scomposta, ma le diverse zone di pittura sono luoghi temporali differenti. Il colore muta nello spazio della tela, come se la luce nello scorrere del tempo, differenzia il cromatismo della materia. Un messaggio espresso in un linguaggio pop contemporaneo, dove il colore è segno d’un manifesto mediatico. Una ricerca che vede l’artista comporre e scomporre in una continua citazione delle avanguardie artistiche. La società è frazionata, disorientata dagli avvenimenti e l’arte ne testimonia la perduta regolarità di uno scenario utopico.

Marco Sciame nasce a L’Aquila dove nel 1999 si laurea all’Accademia di Belle Arti, corso di Pittura. Nello stesso anno inizia una collaborazione ventennale con il maestro Tonino Caputo allo studio di Roma, continuando a svolgere fino al 2005 l’attività di autore e disegnatore di fumetti. Dal 2006 la sua ricerca si concentra sulla pittura e nel 2011 inizia ad eseguire performance di propria regia. Vincitore del Premio Arte e del premio Biffi nel 2015 per il concorso della rivista Arte Mondadori, è premiato nel 2016 con la donazione dell’opera “Madre mia” collocata nella chiesa dell’ospedale di Teramo. Esegue mostre celebrative a Zocca per Vasco Rossi che ne firma un’opera e realizza il fumetto su Gabriele d’Annunzio per il quotidiano “Il Giornale”. Nel 2021 vince il Premio Mediolanum a Parma Art Fair e dona un’opera ad Antonello Venditti. Esegue un dipinto per la Lube volley per una stagione di vittorie ed ora il quadro è esposto nella sala accoglienza del palazzetto di Civitanova. Scrivono di lui Vittorio Sgarbi, Claudio Strinati, Giordano Bruno Guerri. Le opere di Marco Sciame impreziosiranno gli spazi del Politeama di Tolentino dal 29 ottobre al 13 novembre. La mostra sarà visitabile con ingresso libero tutti i giorni dalle 17 alle 20.