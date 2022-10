Nuova collezione di tazzine,

Romcaffè la dedica all’inclusione

MACERATA - L'azienda le ha realizzate in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e destinerà parte del ricavato all'all'Afam Alzheimer Uniti Marche

E’ dedicata all’inclusione la nuova collezione di tazzine della Romcaffè, azienda di Macerata, leader nella produzione e vendita di caffè. E’ stata realizzata con la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti e parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche di cui l’azienda ha sposato il messaggio sull’inclusione, che è il tema fondante di Macerata Città amica della persona con demenza.

«Avete mai visto il quadro Giallo, Rosso e Blu di Kandiski? Non c’è un motivo che domina. Ci sono tanti colori diversi. E ci sono forme. Linee dolci e tratti spigolosi. Tante diversità che insieme rendono l’opera un capolavoro. Ciascuno di noi dovrebbe prendere spunto dall’arte e attuare il senso profondo della comunità che significa essere inclusivi ed accoglienti verso qualsiasi persona soprattutto se fragile e diversa. Valori indiscussi che non si improvvisano, si costruiscono nel nostro modo di pensare e di comportarci ogni giorno». Questo è il leitmotiv della collezione delle tazzine da caffè della linea regalo Romcaffè, dedicata appunto all’Arte come espressione di inclusione in tutte le sue manifestazioni.

«Un progetto importante – si legge in una nota – che ha visto coinvolti tanti giovani studenti che hanno partecipato con entusiasmo e creatività alle varie realizzazioni, tutte degne di nota. Ad essere scelta è stata la proposta della studentessa Elena Tamburi di Civitanova, un’opera, la sua, raffigurante un gioco di colori differenti, armonici, seppure nelle diversità di nuance e di forme, che rispecchia perfettamente il messaggio di inclusione ed integrazione.

Per Romcaffè questa è la terza collezione dedicata, dopo quella dell’Artista Maceratese Stefano Calisti e la “tazzina a specchio” realizzata per il Centenario della Prima Stagione Lirica dello Sferisterio, ispirata alla scenografia de La Traviata del maestro Svoboda.

A completare il Progetto la scelta della Romcaffè di devolvere una parte del ricavato all’Afam Alzheimer Uniti Marche, perché includere significa sempre avere attenzione al sociale ed alle fragilità».

Le tazzine saranno in vendita in tutti i Bar che utilizzano i prodotti Romcaffè e on line tramite lo shop del sito https://www.romcaffe.it/it/

