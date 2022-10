Muore due settimane dopo la moglie,

addio a Vincenzo Cellini

CIVITANOVA - Aveva 93 anni ed era ricoverato, l'11 ottobre era morta la compagna di una vita Milena Pettinari. Tifosissimo della Civitanovese, lascia la figlia Lorena. Il funerale si svolgerà domani alle 10 a San Pietro

24 Ottobre 2022 - Ore 10:44 - caricamento letture

È morto a 93 anni Vincenzo Cellini, nemmeno due settimane fa era scomparsa la moglie, Milena Pettinari. Avevano vissuto una vita insieme, oltre 60 anni di matrimonio e anche ora Vincenzo ha seguito la sua “Rosalba”. Un lutto indicibile per la figlia, la giornalista Lorena Cellini che nel giro di pochissimo tempo ha dovuto dire addio all’amata mamma e ora anche al babbo. Vincenzo era ricoverato in ospedale, il peggioramento delle sue condizioni ha coinciso proprio con la morte della moglie e poi questa notte è deceduto in ospedale. A Civitanova era molto conosciuto, specie nella zona sud, ma il suo posto del cuore era lo stadio. Tifoso della Civitanovese calcio dalla prima ora seguiva sempre le partite dei colori rossoblu e finché la salute glielo ha permesso anche nei match in trasferta. Una vita dedicata al lavoro, quello duro e faticoso in un’impresa edile e poi con l’arrivo della pensione la famiglia e la Civitanovese. Aveva anche un gemello, Aldenio. Con lui tre anni fa aveva festeggiato con amici e parenti il ragguardevole traguardo dei 90 anni. La camera ardente è allestita alla casa del commiato Terra e cielo. Il funerale si svolgerà domani alle 10 a San Pietro.

(l. b.)

